Todesfahrer schreibt Buch im Gefängnis

Der 10. Februar 2012 hat sich in Sascha Campis Gedächtnis eingebrannt: Morgens um 5.30 Uhr fuhr er mit seinem Chrysler in eine Menschenmenge vor der Lambada-Bar in Zürich. Er war angetrunken, hatte 0,78 Promille im Blut. Ein 39-jähriger Mann war sofort tot, vier weitere Personen wurden verletzt. Campi war eine Milieu-Figur, wurde schon der sexuellen Nötigung und versuchten Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Das Zürcher Obergericht verurteilte ihn zudem zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen versuchter schwerer Körperverletzung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Im Gefängnis hat er ein Buch geschrieben: Am 26. September findet die Vernissage von «Vom Fuchs zum Wolf» in Buchs statt, wie sein Anwalt Valentin Landmann zu 20 Minuten sagt. Am nächsten Tag wird es dann in die Läden kommen.

«Ich will zeigen, dass auch Täter leiden»



«Die Bilder werden ein Leben lang bleiben», sagt er zu TeleZüri. Das sei die wahre Strafe und auch richtig so. «Ich habe schlimme Fehler begangen und sitze zu Recht im Gefängnis», so der heute 32-Jährige.

Er fühlt sich aber von den Medien ungerecht behandelt: «Es gab viele Spekulationen, bevor überhaupt klar war, was da passiert ist.» Und diese seien im Nachhinein nicht richtiggestellt worden. Er sei fälschlicherweise als «Amokfahrer» bezeichnet worden: «Es war ein Unfall. Ich tastete nach meinem Handy, zuerst auf dem Beifahrersitz, dann tiefer. Das ist meine letzte Erinnerung.» Campi will eine andere Sicht der Geschehnisse aufzeigen, wie er sagt. Er sei kein Opfer: «Das Buch soll aber zeigen, dass auch Täter leiden.»

(nk)