«Aussergewöhnlicher Todesfall» bei alter Jugi

Am frühen Donnerstagmorgen kam es an der Sedelstrasse in der Stadt Luzern zu einem Grossaufgebot der Polizei. Die Luzerner Zeitung schreibt, mehrere Kastenwagen, Zivil- und Polizeiautos seien zur alten Jugendherberge, die sich in der Strasse befindet gefahren.

«Es war etwa um 2 Uhr. Dann wurde eine fast zwei Meter hohe Sichtsperre und ein kleines weisses Zelt aufgebaut», wird eine Anwohnerin von der Zeitung zitiert. Zudem hätten sich vier bis fünf in weisse Overalls gekleidete Personen auf dem abgesperrten Gebiet aufgehalten. Zusätzlich seien auch Polizisten mit einem Hund vor Ort gewesen. Die Polizei und die Spurensicherung seien noch immer am Tatort.

Auf Anfrage bei der Luzerner Polizei bestätigt Mediensprecher Urs Wigger: «Es handelt sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall.» Mehr könne er noch nicht sagen, da dies Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei. Sobald man mehr kommunizieren könne, würde man sich in einer Medienmitteilung melden.

