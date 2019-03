Todesstrafe für Schweizer Terroristen befürwortet

Die Forderung nach härteren Strafen nimmt zu. Und für einen beachtlichen Teil der Schweizer Bevölkerung scheint klar, dass Terroristen mit dem Tod bestraft werden sollen. 40 Prozent sagen gemäss einer neuen Umfrage Ja zur Todesstrafe, berichtet die «Schweiz am Wochenende».

Der Umfrage zugrunde liegt der Fall zweier brutal ermordeter skandinavischer Rucksack-Touristinnen. Sie wurden 2018 enthauptet im Atlas-Gebirge Marokkos gefunden. Kurz nach dem Verbrechen konnte die Polizei vor Ort mehrere Verdächtige festnehmen – unter ihnen auch zwei Männer mit Schweizer Pass. Sie sollen aus Genf stammen und der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue geschworen haben.

Forderung flammt wieder auf

Aus der neuen, repräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts marketagent.com geht hervor, dass es 40 Prozent der Befragten für richtig hielten, wenn die beiden Schweizer Doppelbürger mit dem Tod bestraft würden. An der Umfrage haben 1000 Personen im Alter von 14 bis 65 Jahren teilgenommen. 45 Prozent der Männer und 34 Prozent der Frauen stimmten demnach für die Todesstrafe. Terroristen, die gezielt töten, sollen hingerichtet werden, sagen 36 Prozent der Befragten – auch unabhängig vom Fall in Marokko.

This is the Swiss arrested over links to hiker murder suspects: 25 years old Convert from Geneva - reporting by Swiss Public Broadcaster @srfnews #Morocco #maroc pic.twitter.com/74Un1chrxE