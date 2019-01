Todkranke Nadia will noch einmal das Meer sehen

Zunächst erhielt sie vom Hausarzt noch die Fehldiagnose Reizdarmsyndrom. Erst als der Krebs den Darm durchbrach, erkannten die Ärzte im September 2017 die schlimme Krankheit: Nadia H.* aus Rorschach SG ist unheilbar krank.

Freunde der dreifachen Mutter sammeln nun Geld, um ihr einen lang gehegten Traum zu erfüllen: «Da sie alleinerziehend ist und jeden Rappen umdrehen muss, hatte die Familie noch nie die Möglichkeit, das Meer zu sehen. Das ist ihr absoluter Herzenswunsch, bevor es nicht mehr geht und wir leider alle Abschied nehmen müssen», sagt Alessandro Menna, einer der Initianten. Am liebsten würde Nadia auf die griechische Insel Santorin fliegen – die malerischen Strände, die blauen Dächer auf den weissen Gebäuden, die sie in einer Reisereportage gesehen hat, haben es ihr angetan.

Tattoos für die Krebskranke

Der Wunsch soll dank einer speziellen Spendenaktion in Erfüllung gehen: Fünf Tätowierer werden am Sonntag in einer Woche in Sissach BL Tattoos stechen. Der Erlös geht an die kranke Mutter. «Weil sich nicht jeder ein Tattoo stechen lassen will, haben wir zusätzlich ein Crowdfunding eingerichtet.»

Eine gute Freundin von Nadia ist die beteiligte Tätowiererin Désirée Fedeli: «Wir wollen den Kindern schöne Stunden mit ihrer Mutter ermöglichen.» Nadia hadere nicht mit ihrem Schicksal: «Sie ist eine riesige Kämpferin und bleibt immer positiv.»

Sie hat sich extrem darüber gefreut

Sollte mehr Geld zusammenkommen, als die Reise für Nadia, ihre beiden Töchter (13 und 19), ihren 14-jährigen Sohn und ihren besten Freund kostet, kommt der Restbetrag ebenfalls der Familie zugute.

Als sie von der Spendenaktion erfuhr, war Nadia überwältigt: «Ich habe nur noch geheult vor Freude. Ich habe das Meer in meiner Kindheit gesehen, aber noch nie mit meiner Familie zusammen», sagt sie zu 20 Minuten. Das Schlimmste sei, dass sie ihre Kinder schon so früh im Stich lassen müsse. «Darum versuchen wir, die verbleibende Zeit, so gut es geht, zu geniessen.»



* Name der Redaktion bekannt