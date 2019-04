Wurde Anna (22) beim Sex in Tessiner Hotel erwürgt?

Die am Dienstagmorgen in einem Hotel in Muralto bei Lugano tot aufgefundene Frau ist Anna R. – eine 22-Jährige aus England, die auch dort wohnhaft war. Die Polizei gab Alter und Herkunft am Mittwoch bekannt.

Ermittlungen zum Todesfall wurden umgehend nach der Entdeckung der Leiche aufgenommen. Ein Rettungsteam hatte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen können. Die Tote befand sich im Bad eines Hotelzimmers.

Mutmasslicher Täter wohnt in Zürich

Laut Tio/20minuti.ch könnte ein erotisches Spiel in einer Tragödie geendet haben. Die ersten Berichte aus der Gerichtsmedizin zeigen, dass die junge Frau stranguliert wurde. Der komplette Autopsiebericht wird jedoch erst in den kommenden Wochen erwartet.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Dienstag mit, ein 29-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Kanton Zürich habe das Zimmer mit der Frau geteilt. Die Ermittler hätten ihn zur Überprüfung angehalten. Die Angelegenheit sei heikel, hiess es in der Mitteilung. Deshalb würden keine weiteren Angaben gemacht.

Das Opfer und der Inhaftierte waren ein Paar. Erst im März hatte der 29-Jährige ein Bild aus den Ferien am Mittelmeer gepostet.

(fss/sda)