Tote war befreundet mit Königin von Schweden

Am Samstag kam es auf dem Genfersee zu einem tragischen Unfall. Aufgrund des heftigen Sturms kenterte das Boot einer Touristin, die wenig später nur noch tot geborgen werden konnte. Wie verschiedenste schwedische Medien nun bekannt geben, handelte es sich bei der Frau um Ann-Christine Wallenberg, eine Freundin des schwedischen Königspaars Carl Gustaf (73) und Silvia (75).

Die 68-Jährige war zusammen mit einem Kollegen auf einem Boot unterwegs, als sie vom Sturm überrascht wurden. Ihrem Begleiter gelang es, ins Wasser zu springen und am Hafen einen Notruf abzusetzen. Nun wird vermutet, dass sich die Frau in den Seilen verhedderte und sich deshalb nicht mehr befreien konnte.

Ann-Christine "Anki" Wallenberg, a member of the Swedish mega-rich Wallenberg banking etc. family is reported to have drowned in Switzerland



