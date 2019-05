Wetter-Chaos macht Prognosen zur Lotterie

Die Wetterdienste lagen in den letzten Tagen mehrfach falsch. Fürs Wochenende sagten sie in der Deutschschweiz dicke Wolken und mehrere Schauer voraus. Doch es blieb am Samstag freundlich und oft sonnig – und statt wie vorhergesagt tagsüber im Westen gab es abends im Osten Gewitter. Auch am Sonntag war es deutlich weniger nass als prognostiziert. «In Zürich gab es entgegen den Erwartungen zeitweise Sonnenschein und erst am späteren Abend Schauer», bestätigt Stefan Scherrer von Meteonews.

Umfrage Vertraust du den Wetterprognosen? Absolut: Für den nächsten Tag treffen sie zu 95 Prozent zu.

Nur meiner Lieblings-Wetter-App: Die stimmt immer

Kaum: Darum vergleiche ich immer 3-4 Wetterberichte.

Keinesfalls: Mir genügt ein Blick aus dem Fenster.

Das macht Prognosen so schwierig

Seit Tagen gibt es über der Schweiz weder klare Hoch- noch Tiefdruckgebiete. Einerseits ist das Land oft von zwei bis drei Tiefdruckgebieten umgeben. Verändert sich deren Lage minim, kann das grosse Auswirkungen haben. «Kommen uns diese Gebiete 50 bis 100 Kilometer näher oder entfernen sie sich mehr als erwartet, kann das auf unser Wetter einen grossen Einfluss haben», erklärt Stefan Scherrer von Meteonews. Andererseits sei der Druckunterschied sehr gering und die Sonne habe schon viel Kraft. Das führe zu vielen Gewittern, die aber zeitlich wie örtlich äusserst schwierig vorherzusagen seien. Zudem sei der Wind relativ schwach, deshalb gelangten keine richtigen Fronten zur Schweiz. All diese Umstände erschwerten die Prognosen derzeit stark, so Scherrer. Deshalb gelte der Spruch: «Das Wetter entwickelt sich momentan vor der Haustür.» Generell liege die Trefferquote von Meteonews für eintägige Prognosen bei fast 90 Prozent und für dreitägige Vorhersagen bei 75 bis 80 Prozent.



20-Minuten-Leserin Regula macht ihrem Ärger Luft: «Da passt man extra seine Planung an und dann regnet es den ganzen Tag nicht.» Die Vorhersagen seien seit Tagen auffallend oft unzuverlässig. «Da muss ich der Leserin leider recht geben: Die momentane Wetterlage erschwert es uns sehr, genaue Prognosen zu erstellen», bestätigt Meteorologe Scherrer. In den letzten Tagen sei die Trefferquote der Vorhersagen wohl tiefer gewesen als üblich, genaue Zahlen dazu habe er indes keine.

«Bis zu 20'000 Franken Verlust»

Mehrere Tiefdruckgebiete rund um die Schweiz, geringe Druckunterschiede und die bereits kräftige Sonne machten Meteorologen derzeit das Leben schwer (siehe Box). Die Folge seien viele Gewitter. «Vorherzusagen, wo und wann diese genau niedergehen und welche Regionen sie besonders stark treffen, ist sehr schwierig», erklärt Scherrer.

Darunter leiden Tourismusorte und Ausflugsziele. «Unzuverlässige Prognosen erschweren uns das Leben», sagt Roger Meier, Geschäftsführer der Sportbahnen Atzmännig SG – bekannt für ihre Rodelbahn und den Seilpark. Für letzten Sonntag sei ganztägig Regen angekündigt worden, aber es sei den halben Tag trocken gewesen. Dass wegen falscher Vorhersagen viele Gäste nicht kämen, sei ärgerlich. «An solchen Tagen verlieren wir 15'000 bis 20'000 Franken», so Meier.

Auch für die Betreiber des Erlebnisbauernhofs Juckerhof in Seegräben ZH sind die aktuellen Prognosen eine Herausforderung. «Viele Ausflügler verlassen sich nur auf einen längerfristigen Wetterbericht, sodass sie unseren Hof bei einer kurzfristigen Wetterbesserung nicht mehr besuchen», sagt Geschäftsführer Beat Jucker. Zugute komme dem Juckerhof die Nähe zur Stadt Zürich. «Ist es unerwartet über mehrere Stunden schön, ist der Hof dann doch voll.»

Vor allem Skigebiete betroffen

Falsche Prognosen seien vor allem bei der Personalplanung etwas mühsam, ergänzt Doris Slezak vom Tierpark Bern. Der Park legt jeweils am Freitag fest, wie viel Personal für das Wochenende aufgeboten wird. Bei schlechtem Wetter seien das weniger, da beispielsweise nur eine Eingangskasse geöffnet werde. «Wird das Wetter dann viel besser und es kommen klar mehr Besucher als erwartet, kann es am Eingang zuweilen zu Wartezeiten kommen», so Slezak.

Welchen wirtschaftlichen Schaden falsche Wetterprognosen im Tourismus verursachen, ist nicht bekannt. Dazu gebe es keine Erhebungen, sagt Markus Berger, Mediensprecher von Schweiz Tourismus. Aber vor allem viele Skigebiete würden darunter leiden. «Für sie ist es matchentscheidend, wenn potenzielle Tagesgäste im Winter deswegen ausbleiben», so Berger. Viele Gebiete hätten darum reagiert und Live-Webcam-Bilder auf ihren Webseiten an prominenter Stelle platziert.

Für Landwirte ist vor allem die Planung aufgrund der aktuellen Wetterprognosen schwierig. «Bei flacher Druckverteilung kommt alles zusammen – Sonne, Wolken und Regen. Da ist es anspruchsvoll, etwa die Arbeiten auf dem Feld über mehrere Tage zuverlässig zu planen», so Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands. Aber die Bauern hätten damit zu leben gelernt.

Sie müssten das Wetter ständig beobachten und ihre Arbeiten kurzfristig entsprechend anpassen. Das rät Ritter auch Privatpersonen: Wer Ausflüge im Freien plane, solle flexibel sein und Alternativprogramme bereithalten: «So kann man den Ärger über die Wetterentwicklung in Grenzen halten.»

(bz/rol)