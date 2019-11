Touristen freuen sich über Rekord-Schnee in Saas-Fee

Über 50 Zentimeter Neuschnee hat es am Wochenende in Saas-Fee gegeben. Auf den umliegenden Bergen reichte es sogar für fast einen Meter. So viel, dass die Strassen ins Tal gesperrt werden mussten.

Erst am Montagmorgen konnte die Strasse zwischen Saas-Fee und Saas-Grund wieder freigegeben werden. Die Strasse ins Tal bleibt aber weiter gesperrt. Um 13 Uhr wollen die Behörden wieder informieren. Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt.

‼️Strassen gesperrt‼️

Die Strasse Saas-Grund bis Saas-Fee ab sofort wieder geöffnet. Die anderen Strassen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.Strassen Stalden - Saas-Grund & Saas-Grund - Saas-Almagell ab sofort bis auf Weiteres gesperrt.

Nächste Information: Montag um 13.00 Uhr. pic.twitter.com/G5uWaAfePq — Saas-Fee (@MySaasFee) November 18, 2019

Für viel Freude sorgten die Rekordmengen bei den Touristen, wie zahlreiche Posts in den Sozialen Medien zeigen.

Saas Grund snow clearing tonight!!! pic.twitter.com/sWuHu1vLU9 — Saas Fee Studio (@SaasFeeStudio) November 17, 2019

Derweil der Sonntag im November in #saasfee so abgeht ❄️😉 pic.twitter.com/T1VcafVkAJ — Die 🐕 Jungs, die 🙋‍♀️Chefin und 🙋‍♂️ich 😉 (@Jura2019) November 17, 2019

