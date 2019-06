«Für die Fische könnte es bald zu warm werden»

Herr Zappa*, noch vor Wochenfrist sagten Sie, dass es keine Vorzeichen akuter Trockenheit gebe. Wenige Tage später schreiben Sie in einem aktuellen Tweet jedoch, dass die allgemeine Karte zur Trockenheit in der Schweiz «nun doch schnell dunkler geworden ist». Haben Sie sich verschätzt?

Nein. Ich war aber etwas optimistischer und rechnete damit, dass die aktuelle Hitzeperiode doch etwas gnädiger ausfallen würde. Innert weniger Tage ist aber doch einiges an Feuchte entwichen. Das hat zu verbreiteten Anzeichen von Trockenheit in der gesamten Schweiz geführt. Besonders auffällig sind die ansteigenden Wassertemperaturen.

Was sind die unmittelbaren Folgen?

Viele kleinere Gewässer im Mittelland sind warm, einige haben Temperaturen von über 24 Grad. Für die Fische könnte es in den nächsten Tagen zu warm werden. Fischereivereine dürften sich mit möglichen Rettungsaktionen beschäftigen. Zudem würde es mich nicht überraschen, wenn sich einige Gemeinden, die im letzten Sommer besonders von Wasserknappheit betroffen waren, über eine Wasserbegrenzung Gedanken machen würden.

Warum ist die Karte zur Früherkennung der Trockenheit sonst noch schneller dunkel geworden als erwartet?

Auch in den hohen Lagen hat es Temperaturrekorde gegeben. Entsprechend sind die dortigen Böden, die sehr dünn sind und nur wenig Wasser speichern können, bezüglich Feuchtigkeit schnell ins Minus geraten. Auffälligkeiten stellen wir auch in den Wäldern fest. Die Streuschicht, also etwa Äste und Blätter, ist womöglich schnell trocken geworden.

Ist die verbreitete Trockenheit beunruhigend?

Nein. Wir befinden uns bei Weitem noch nicht in einem beunruhigenden Bereich. Es gibt nach wie vor noch keine Anzeichen für eine drohende Wasserknappheit. Durch die starken Regenfälle in den letzten Wochen führen einige Gewässer teilweise sogar noch Hochwasser.

