Trotz Rotlicht rechts abbiegen für Velos erlaubt

Um den Strassenverkehr flüssiger und sicherer zu machen, schlägt der Bundesrat verschiedene neue Massnahmen vor. Dazu gehören unter anderem, auf Autobahnen das Rechtsvorbeifahren zu erlauben. Dies bedeutet allerdings nicht, dass fortan das Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen erlaubt ist. Legal wird lediglich das vorsichtige Rechtsvorbeifahren an Autos, die auf der Überholspur langsamer unterwegs sind.

Umfrage Rechts abbiegen bei Rot für Velofahrer: Was halten Sie davon? Rechts abbiegen bei Rot ist schon lange nötig!

Velofahrer halten sich eh an keine Gesetze.

Das ist fahrlässig.

Ich fahre nicht Velo.

Rettungsgasse wird Pflicht

Die Bildung einer Rettungsgasse soll neu zur Pflicht werden. Die Rettungsdienste haben oft Mühe, zwischen den stehenden Autos hindurch zum Unfallort zu gelangen. Die Vorschrift ist für Autobahnen und Autostrassen mit mindestens zwei Fahrstreifen gedacht.

Die Fahrzeuge sollen im Schritttempo eine freie Gasse bilden, und zwar auf dem äussersten linken und dem direkt daneben liegenden rechten Fahrstreifen.

Zusätzlich wird das «Reissverschluss»-System rechtlich verankert. Dies betrifft den Verkehr, wenn verschiedene Spuren zusammengeführt werden– zum Beispiel als Folge einer Baustelle. So soll die Strasse besser ausgelastet und der Verkehrsfluss verbessert werden.

Velofahrer dürfen bei Rot fahren

Velofahrer sollen ausserdem künftig auf einer Kreuzung trotz Rotlicht rechts abbiegen dürfen, wenn dies entsprechend signalisiert ist. Bei einem mehrjährigen Versuch in Basel habe sich diese Regelung bewährt, heisst es in der Mitteilung, so dass sie jetzt ins Verkehrsrecht aufgenommen werden soll.

Ausserdem soll es Kindern im primarschulpflichtigen Alter erlaubt werden, auf dem Trottoir Velo zu fahren, um ihre Sicherheit zu erhöhen.

Alkohol auf Raststätten

Letztes Jahr hatten National- und Ständerat beschlossen, das Verbot des Alkoholverkaufs und -ausschanks Raststätten aufzuheben. Dies wird der Bundesrat nun anpassen. Nicht davon betroffen sind die Rastplätze: Dort ist es nach wie vor verboten, Alkohol zu verkaufen und auszuschenken.

Neue Parkordnung

Zur Förderung der Elektromobilität soll ausserdem ein Symbol in die Signalisationsverordnung aufgenommen werden, das Parkfelder für E-Fahrzeuge anzeigt.

Zudem soll der Geltungsbereich des Signals «Parkieren gegen Gebühr» auf alle Fahrzeuge ausgedehnt werden. Das bedeutet, dass Gemeinden und Kantone unter anderem auch auf Parkplätzen für Motorräder Gebühren erheben dürfen, wenn sie dies wollen.

Tempo 100 mit Anhänger

Schliesslich sollen leichte Motorwagen mit Anhänger künftig auf Autobahnen und Autostrassen neu mit Tempo 100 statt 80 unterwegs sein. Davon betroffen sind zum Beispiel Wohnwagen-Gespanne oder Personenwagen mit Pferdeanhängern.

(doz)