Trudeau macht den Berset

Mithilfe einer Instagram-Challenge will Bundesrat Alain Berset auf die Corona-Krise und die damit verbundenen Probleme hinweisen. Mit dem Hashtag #protectyourselfandothers fordert er die Menschen dazu auf, zu erzählen, wie sie sich gegen das Virus schützen und wie es ihnen dabei geht. Er nominierte dabei gleich drei Schweizer Promis: Roger Federer, Christa Rigozzi und Stress.

So startete Berset die Challenge.

Nun zieht der kanadische Premierminister Justin Trudeau nach. Mit seiner Nachricht weist er die Bevölkerung in Kanada und der ganzen Welt darauf hin, wie ernst die Lage ist und wie man sich in dieser schweren Situation richtig verhält. Man soll zu Hause bleiben, sich gründlich die Hände waschen, zwei Meter Abstand halten und sich nicht in Gruppen aufhalten.

Viele Schweizer Promis ziehen mit

Ähnlich wie Berset ruft Trudeau die Menschen dazu auf, diese Nachricht in einem eigenen Video zu teilen. Die ganze Aktion läuft unter dem Hashtag #PlankTheCurve, also die Kurve kratzen. Er bittet dabei auch um prominente Unterstützung von Sänger Michael Bublé und Schauspieler Ryan Reynolds. Letzterer ist dem Aufruf des Premierministers von Kanada bereits gefolgt.

In der Schweiz haben sich mittlerweile einige Promis zu Wort gemeldet. Stephan Lichtsteiner, Wendy Holdener, Dario Cologna, Ronja Furrer, Andreas Meyer, Sven Epiney, Viola Tami, DJ Bobo und Stefan Büsser haben sich bereits der Challenge von Bundesrat Alain Berset gestellt.

