IS-Verdächtige aus der Türkei sind auf freiem Fuss

Es ist ein Novum für die Schweiz: Erstmals schob die Türkei drei IS-Verdächtige mit Schweizer Pass in die Schweiz ab. Die drei Personen, zwei Männer und eine Frau, landeten gestern Abend in Zürich. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte bereits angekündigt, die über 700 IS-Anhänger, die in türkischen Gefängnissen sitzen, an ihre Herkunftsländer zu überstellen.

Umfrage Wie sollen die Behörden mit zurückkehrenden IS-Verdächtigen umgehen? Sie sollten in Haft sein, solange das Verfahren läuft.

Da sie offenbar nicht direkt für den IS gekämpft haben, wäre Haft übertrieben.

Mindestens eine Überwachung wäre nötig.

Die Schweiz sollte Schweizer Dschihadisten den Pass aberkennen.

Wie die drei Schweizer in türkische Gefangenschaft geraten sind, ist nicht klar. Die Nachricht beschäftigte gestern auch Aussenpolitiker: FDP-Ständerat Damian Müller etwa sagte, es sei gut möglich, dass die Türkei noch weitere IS-Anhänger in die Schweiz schicke. Als letztes Mittel dürfe im Umgang mit ihnen auch eine Verwahrung kein Tabu sein, forderte er.

Familie wohnte in der Türkei

Wie die Bundesanwaltschaft auf Anfrage nun mitteilt, handelt es sich bei den mutmasslichen drei IS-Anhängern um eine Schweizer Familie. «Die Familie hatte sich in der Türkei niedergelassen», so Sprecher André Marty.

Die Personen seien von den türkischen Behörden im Rahmen von fremdenpolizeilichen Massnahmen ausgewiesen worden. «Nach ihrer Ankunft in der Schweiz wurden sie von Vertretern der Schweizer Sicherheitsbehörden befragt. Die Personen wurden nicht in Haft genommen. Auch in diesem Fall arbeiten die Sicherheitsbehörden der Schweiz auf nationaler sowie kantonaler Ebene sehr eng zusammen.»

Ermittlungen wegen Verstoss gegen IS-Gesetz

Die Bundesanwaltschaft führe ein Strafverfahren wegen mutmasslichen Verstosses gegen das IS-Gesetz, heisst es weiter. Wie immer gelte auch in diesem Strafverfahren die Unschuldsvermutung.

«Die Bundesanwaltschaft unterstreicht nochmals, dass sich die Personen nicht im Kriegsgebiet des sogenannten Islamischen Staates (IS) aufgehalten haben, also weder in Syrien noch im Irak. Entsprechend handelt es sich nicht um IS-Rückkehrer.» Weitere Angaben macht die Behörde derzeit nicht. Allenfalls werde nächste Woche erneut informiert.

