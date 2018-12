Streit zwischen Projer und Twitter-Droher beigelegt

Es waren heftige Worte, die ein anonymer Twitter-User mit dem Profilnamen «Stoplügenmedien» nach der No-Billag-«Arena» vom vergangenen Februar an SRF-Moderator Jonas Projer richtete: «Mitten in der Nacht werden wir kommen und Dich richten!», schrieb er. Auch Projers Kinder erwähnte der Droher. Projer erstattete daraufhin mit Unterstützung des SRF Strafanzeige wegen Drohung.

Hallo JONAS hend Ihr d wirklich nötig. So e Hetztkampanie. Wege d Wort Richten losztrete? Das Wort isch m Positive Bedütige besetzt. Ich hans a Positiv anegstellt, den so kanns doch nöd witergah? was werdet mal Dini Kind sege? In 10-20 Johr wenn d Schwitz vo Euch vernichtet isch? https://t.co/hQpeCMNbsc