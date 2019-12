US-Präsident Donald Trump will ans WEF fliegen

Der amtierende US-Präsident Donald Trump plant einen Besuch am World Economic Forum in Davos Ende Januar 2020. Offiziell sei die Teilnahme noch unbestätigt, berichtet die NZZ. Deshalb würden sich die Organisatoren und die amerikanische Botschaft in der Schweiz noch nicht dazu äussern.

Ein Sprecher des WEF sagte der Zeitung, die G-20-Länder erhielten automatisch eine Einladung. Trump war bereits im Januar 2018 am WEF gewesen. Er plante auch eine Teilnahme im Januar 2019, musste diese aber wegen des damaligen Shutdowns der US-Regierung absagen. Darunter wird die Stilllegung der meisten Tätigkeiten der US-Regierung verstanden, wenn sich der Senat, das Repräsentantenhaus und der Präsident nicht auf ein Budget einigen können.

Treffen mit Bundesrat?

Falls Trump tatsächlich ans WEF kommt, dürfte er laut der NZZ mindestens kurz eine Delegation des Bundesrats treffen, etwa Simonetta Sommaruga (SP), die nächstes Jahr Bundespräsidentin ist. Dabei dürfte es vor allem um ein Freihandelsabkommen mit den USA gehen. Die Verhandlungen dazu kamen zuletzt zum Stillstand.

Eine Teilnahme Trumps am WEF dürfte in den USA für Kritik sorgen. Schliesslich soll nach dem Willen der Demokraten das Repräsentantenhaus noch vor Weihnachten über das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das sogenannte Impeachment, entscheiden. Eine Reise in die Schweiz könnte demnach laut der Zeitung als Ablenkungsversuch gedeutet werden.

