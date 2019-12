Ueli Maurer suchte auf Reisen nach Verbündeten

Dass Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) Ende Oktober mit Bankenvertretern auf die Arabische Halbinsel reiste und etwa den saudischen König traf, sorgte für Kritik. «Ein Jahr nach dem grausamen Mord an Journalist Jamal Kashoggi reist Bundespräsident Maurer nach Saudiarabien. Im Schlepptau ist eine Finanzdelegation. Wie stehts mit den Menschenrechten?», fragt etwa Amnesty International.

Am Freitag hat sich Maurer vor den Medien verteidigt. «Praktisch alle Besuche dienten dem Ziel, Verbündete zu finden in Sachen Steuerreformprojekt der OECD», sagte er. «Wir haben nun ein Netzwerk aufgebaut, das es uns erlaubt, etwas auf dieses Thema einzuwirken.» Er habe alle Finanzminister Europas ein- bis fünfmal getroffen, sagte Maurer weiter. Es brauche aber weitere Anstrengungen, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.

500 Millionen Franken weniger?

Bis Ende 2020 wollen sich über 130 Staaten im Rahmen der OECD auf neue Regeln zur Besteuerung multinationaler Unternehmen einigen. Maurer hat kürzlich die der Schweiz drohenden Steuerausfälle in einem Interview mit der «NZZ» auf 0,5 bis 5 Milliarden Franken geschätzt, eventuell gar mehr.

In Sachen Verhältnis der Schweiz zur EU geht Maurer davon aus, dass es zuerst den Brexit braucht, bevor neue Dynamik einsetzt. Dass mit Ursula von der Leyen eine neue Kommissionspräsidentin am Ruder sei, sei sicher positiv. Man dürfe aber nicht zu viele Hoffnungen in eine Einzelperson setzen.

Maurer bezeichnete die vergangene Legislatur im Weiteren als «sehr gut». Es sei gelungen, in zahlreichen Bereichen langjährige Gesetzesprojekte abzuschliessen. Als Beispiel nannte Maurer den nationalen Finanzausgleich und den Automatischen Informationsaustausch mit inzwischen gegen hundert Staaten. Um erfolgreich zu bleiben, brauche die Schweiz international ein gutes Netzwerk und sie müsse rasch reagieren können.

(sda)