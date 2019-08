Ueli Maurer unterstützt Parteikollege bei Wahl

Franz Grüter (SVP) möchte für seine Partei ins Stöckli. Unterstützung bei seiner Kandidatur als Luzerner Ständerat erhält er dabei von niemand Geringerem als dem Bundespräsidenten. In einem Kurzvideo lobt Ueli Maurer seinen Parteikollegen in höchsten Tönen.

Bundespräsident Ueli Maurers Empfehlung zur Ständeratswahl im Kanton Luzern. Jetzt Mitglied werden im Komitee: https://t.co/Y3JVHgkDmr @uelimaurer pic.twitter.com/otoUG6akM9 — FranzGrueter (@FranzGrueter) August 25, 2019

So sagt er unter anderem, dass der Luzerner Nationalrat in Bern einen hervorragenden Job mache. «Ich empfehle ihnen Franz Grüter zur Wahl und danke für die Unterstützung», heisst es im Video. Auf verschiedene soziale Medien wie Youtube, Twitter und Facebook wurde die 30-sekündige Sequenz hochgeladen und erhielt bis am Dienstagmorgen bereits 12'000 Klicks.

«Eine gebührende Zurückhaltung»

Doch nun gibt es Kritik für Maurers Engagement. Wie CH Media schreibt, verstösst der Bundespräsident mit der Aktion gegen die Aide-Mémoire. Diese besagt, dass vor eidgenössischen Wahlen «eine gebührende Zurückhaltung» bezüglich parteipolitischer Aktivitäten gelebt wird.

Dass Maurer bewusst gegen die Aide-Mémoire verstossen hat, glaubt Autor und Politologe Mark Balsiger. So sagt er: «Das generiert Aufmerksamkeit – und Sanktionen wird es keine geben.»

(mon)