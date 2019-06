«Kaputte Uhren sind eine Schande für die Schweiz»

Beim Grenzübergang Chiasso-Brogeda ist die Zeit stehen geblieben. Seit Jahren zeigen die vier Uhren 18.20 Uhr an – für SVP-Nationalrat Claudio Zanetti ein Dauerärgernis. Er fahre regelmässig nach Italien und habe immer wieder feststellen müssen, dass die Uhren nicht funktionierten, sagt Zanetti. «Die kaputten Uhren sind eine Schande für die Schweiz.» An einem Schweizer Verwaltungsgebäude angebrachte Uhren müssten funktionieren, fordert er.

Bereits 2016 wurde Zanetti deswegen aktiv und peilte Finanzminister Ueli Maurer an. «In einem informellen Rahmen bat ich ihn, die Sache an die Hand zu nehmen», berichtet Zanetti. Dieser habe ihm versprochen, das Uhrenproblem abzuklären.

Uhren wurden entfernt

Auch die Zollverwaltung störte sich an den stillstehenden Zeigern. «Wir wiesen daraufhin, dass wir nicht glücklich sind über die nicht funktionierenden Uhren», sagt David Marquis, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV. Da das Gebäude aber auf italienischem Boden liegt und Italien somit auch für die Uhren zuständig ist, sind der Zollverwaltung die Hände gebunden.

In Bundesbern ticken die Uhren zwar, aber offenbar etwas langsam. Ganze drei Jahre später erhielt Zanetti von der Zollverwaltung eine Antwort. 20 Minuten liegt das Schreiben vom 5. Juni 2019 vor. «Nach drei Jahren (sic!) kann ich Ihnen endlich mitteilen, dass Italien das Problem dergestalt gelöst hat, dass alle defekten Uhren entfernt wurden», verkündet darin ein Mitarbeiter der Zollverwaltung. Ebenfalls im Schreiben festgehalten ist: «Es sind keine Kosten für die Eidgenossenschaft entstanden.» Wie aktuelle Fotos zeigen, haben die Italiener dem Gebäude kürzlich auch noch einen frischen Anstrich verpasst.

«Merken, dass man in der Schweiz ist»

Für Zanetti ist dies aber noch lange kein Grund zum Jubeln. «Die Uhren einfach abmontieren zu lassen, ist nicht die Lösung», sagt er. Am wichtigsten Grenzübergang zwischen der Schweiz und Italien brauche es definitiv weiterhin Uhren. «Ich bin durchaus der Meinung, man darf merken, dass man wieder in der Schweiz ist, zum Beispiel, weil die Strassen sauber sind, die Uhren stimmen und die Züge pünktlich fahren.» Der Grenzübergang sei eine Art Visitenkarte für jedes Land.

Auch seine Ratskollegin Roberta Pantani (Lega) trauert den Uhren nach. «Die Uhren standen dort seit mindestens 30 Jahren und standen lange Zeit still. Jetzt hat Italien die einfachste Lösung gewählt und sie entfernt», sagt die Tessinerin.

Swatch und SBB als Sponsoren?

In die Bresche springen soll nun ein Uhrenhersteller. «Swatch wäre ein idealer Sponsor für neue Uhren am Zoll», schlägt Zanetti vor. Auf Anfrage von 20 Minuten wollte sich die Swatch Group dazu jedoch nicht äussern.

Auch die SBB ist berühmt für ihre Bahnhofsuhr. Das Museum of Modern Art in New York würdigte den Designklassiker, der Tech-Gigant Apple übernahm sogar das Design für sein Tablet. Die SBB zeigt sich offen: «Die SBB würde eine allfällige offizielle Anfrage prüfen, sollte eine solche eingehen», schreibt SBB-Mediensprecherin Ottavia Masserini auf Anfrage. Die SBB sei für die Ausstattung von Bahnhöfen auf italienischem Staatsgebiet nicht zuständig, hält sie weiter fest. Aktuell liege auch keine Anfrage von offizieller Seite vor.