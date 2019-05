«Ich arbeite nachts und käme nicht nach Hause»

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) polarisierte vor kurzem mit einem empfohlenen Nachtfahrverbot für unter 25-jährige Autolenker in der Probephase. Weil Junglenker gerade an Wochenenden und in der Nacht verunfallten, empfehlen die Experten die Überprüfung möglicher Einschränkungen.

Umfrage Wie kommst Du in den Ausgang? Eigenes Auto

(Eltern-)Taxi

ÖV

Velo

Zu Fuss

Privatjet

Im Video erklären 20-Minuten-Leser, was sie zum umstrittenen Vorschlag meinen.

