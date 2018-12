Plötzlich hat Stéphanie 50 Geschwister

Plötzlich stand Stéphanie in einem Berner Park vor ihrem Bruder. «Es ist wie ein Puzzlestück, das mir fehlte und ich nun entdeckt habe», sagt die 39-Jährige gegenüber der «SRF Rundschau». Vor kurzem hatte Stéphanie erfahren, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Das sei für sie ein Schock und eine Erleichterung zugleich gewesen. Eine Erleichterung deshalb, weil sie immer schon gespürt habe, dass etwas nicht stimmte: «Ich hatte oft das Gefühl, adoptiert zu sein.»

Nachdem ihre Mutter ihr endlich die Wahrheit gesagt hatte, entschloss sich Stéphanie dazu, eine Speichelprobe an eine amerikanische DNA-Datenbank zu schicken, um mehr herauszufinden. «Ich wollte wissen, dass das, wo ich herkomme, nicht nur eine Plastikflasche ist, sondern ein menschliches Wesen», so die Schweizerin. Gefunden hat Stéphanie dank der Website 23andme.com, die weltweit Millionen von DNA-Profilen vergleicht, nun ihren Bruder Hannes.

«Wusste nicht, dass mein Vater nicht mein leiblicher war»

Hannes ist zwei Jahre jünger als Stéphanie, auch er wusste sein ganzes Leben lang nichts von seiner Halbschwester, die heute im französischen Grenoble wohnt. Er lebt in Baden AG und arbeitet als Rechtsanwalt. Anders als Stéphanie hatte Hannes sich nur aus reiner Neugierde bei der DNA-Datenbank angemeldet. Nie hätte er gedacht, dass sein verstorbener Vater nicht sein leiblicher Vater war.

Stéphanie und Hannes wurden beide im damaligen Frauenspital Bern gezeugt. In den 70er- und 80er-Jahren, als die anonyme Samenspende sich in der Schweiz im Falle von männlicher Unfruchtbarkeit etabliert hatte, war dieser Spital besonders aktiv. Die dortigen Ärzte hatten den Eltern stets geraten, die künstliche Befruchtung strikt zu verschweigen. «Das Kind gehört der Familie und fertig», wird der damalige Spezialist und Facharzt Ulrich Gigon in einer Archivaufnahme in der «Rundschau» zitiert. Spuren, die zum Samenspender hätten führen können, seien damals absichtlich verwischt worden.

Studenten als Samenspender

Seit der 37-jährige Hannes weiss, dass sein Spendervater wohl noch unzählige Kinder mehr gezeugt hat, lässt ihn die Geschichte nicht mehr los. Er glaubt heute, seinen leiblichen Vater durch intensive Recherchen in der DNA-Datenbank gefunden zu haben. Der vermeintliche Spendervater war ein ehemaliger Student von Ulrich Gigon, der häufig Samenspenden seiner Schüler benutzt hatte. Zu einem Treffen ist es bist jetzt nicht gekommen. Hannes sagt, er würde sich ein solches sehr wünschen: «Ihn zu treffen, wäre spannend, er muss ganz anders aufgewachsen sein als wir alle.»

Der vermutliche Vater blieb nicht die einzige Person, die Hannes aufgespürt hat. Andreas ist 40 Jahre alt, wurde auch im Frauenspital Bern gezeugt und lebt heute in der Nähe von Wien. Auch er ist ein Bruder von Stéphanie und Hannes. «Am Anfang war ich überfordert und hätte niemals damit gerechnet», so Andreas.

Gemeinsam auf der Suche nach weiteren Geschwistern

Mittlerweile haben sich die drei Geschwister kennen gelernt. Sie hätten den gleichen Humor «und Jahrzehnte aufzuholen». Zusammen begeben sie sich nun auf die Suche nach weiteren Geschwistern. Hannes glaubt, dass es mindestens 40 bis 50 von ihnen gibt. «Jeden Tag könnten neue Brüder oder Schwestern auftauchen. Wir haben schon darüber Witze gemacht, dass wir an Weihnachten irgendwann vielleicht eine Eventhalle mieten müssen.»



Stéphanie, Hannes und Andreas sind längst nicht allein. Tausende Frauen sind damals durch anonyme Samenspende zu ihrem Kind gekommen – mehr dazu heute Abend in der «Rundschau» auf SRF 1 um 20.05 Uhr.

(jk)