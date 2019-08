Frau wird samt Velo in Tür eingeklemmt, Zug fährt los

Anfang August verlor SBB-Kundenbegleiter Bruno R.* sein Leben: Bei der Abfahrt in Baden wurde sein Arm von einer defekten Zugtür eingeklemmt, der 54-Jährige wurde mitgeschleift und tödlich verletzt.

Wie die «SonntagsZeitung» nun schreibt, kam es bereits vor zwei Monaten zu einer gefährlichen Einklemmsituation auf dem Perron in Saint-Prex am Genfersee. Dabei wurde eine Frau samt ihrem Velo, als sie gerade in den Regionalzug einsteigen wollte, eingeklemmt und leicht verletzt.

Eine zweite Person eilte ihr zu Hilfe und konnte sie noch

rechtzeitig aus der Türe befreien. Das Velo blieb hingegen stecken und fuhr mit dem Zug davon. Erst als der Zug im Bahnhof in Etoy VD ankam, öffneten sich die Türen und das Velo fiel heraus. Die Frau meldete den Unfall kurz danach der Polizei.

War eine fehlende Schraube schuld?

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hat nun letzte Woche einen fünfseitigen Untersuchungsbericht veröffentlicht. Darin sagt der Leiter der Untersuchung, Philippe Thürler, dass die Türen über einen Einklemmschutz wie auch über eine Lichtschranke verfügt hätten.

Zudem hätten die Sicherheitssysteme bei allen 23 Türen der Komposition einwandfrei funktioniert. Jedoch fehlte an einer der Türen eine kleine Schraube. Laut dem Bericht könnte das die Ursache gewesen sein.





(mon)