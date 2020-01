Unfall mit Reisecar – mehrere Personen verletzt

Auf der Kantonsstrasse bei Susten im Oberwallis ist am frühen Dienstagabend ein Reisecar mit einem Auto kollidiert. Der Buschauffeur und die -passagiere kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Autofahrer musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Polizei, Feuerwehr, fünf Rettungswagen sowie ein Helikopter waren vor Ort, wie die Walliser Polizei am Dienstag auf Twitter mitteilte. Die Kantonsstrasse war nach dem Unfall gesperrt, eine Umleitung war signalisiert.

