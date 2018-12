«Ich bereue nichts, aber die App ist für den Arsch»

Die Pille gerät zunehmend in Verruf: So soll sie etwa Depressionen auslösen und steht im Verdacht, das Brustkrebsrisiko zu erhöhen. Auch Fälle, in denen junge gesunde Frauen an einer Thrombose erkrankten und schliesslich eine Lungenembolie erlitten, führten zu Kritik an der Pille. Das beschert Zyklus-Apps Aufschwung: Clue und Flo wurden millionenfach heruntergeladen.

Umfrage Wie verhütest du? Ich nehme die Pille.

Ich habe mich sterilisieren lassen.

Ich wende eine sonstige hormonelle Methode an, etwa die Hormonspirale.

Ich verhüte mit Kondom/Diaphragma.

Ich verhüte natürlich, also mit Zyklus-App oder Temperaturmessung.

Der Pearl-Index

Der Pearl-Index gibt an, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Konkret besagt die Zahl, wie viele von 100 Frauen bei Anwendung einer bestimmten Verhütungsmethode schwanger werden, wenn sie ein Jahr lang Sex haben. Das heisst: Je niedriger der Pearl-Index ist, desto sicherer ist das Verhütungsmittel. Entwickelt wurde der Index vom amerikanischen Biologen Reymond Pearl in den 1930er-Jahren.







Die in der Regel kostenlosen Apps berechnen die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage einer Frau rein mathematisch anhand ihrer früheren Zyklen, die sie in der App dokumentiert. So kann die Frau mittels Kalender-Methode verhüten und an den fruchtbaren Tagen auf Sex verzichten. Doch das ist nicht über alle Zweifel erhaben. In einem Test der «Stiftung Warentest» schätzten Fachpersonen nur gerade 3 von 23 geprüften Apps als zuverlässig ein. Auch die Betreiber von Clue schreiben: «Bitte beachte: Clue ist kein Verhütungsmittel.»

«Jetzt bin ich Mama»

20-Minuten-Leserinnen haben unterschiedliche Erfahrungen mit Zyklus-Apps gemacht. «Ich bin seit April Mama und bereue es keine Sekunde, aber diese App ist ganz klar für den Arsch», schreibt etwa Leserin N.H.* Auch weitere Leserinnen geben an, mit dieser Verhütungsmethode ungewollt schwanger geworden zu sein.

Andere wiederum zeigen sich hell begeistert. So schreibt N.B.* «Nach 10 Jahren mit der Pille hatte ich immer wieder Akneschübe. Also setzte ich sie ab. Erst jetzt bemerke ich, dass meine Laune viel besser ist und ich keine grossen Stimmungsschwankungen mehr habe. Ich verhüte mit einer Zyklus-App und Kondom. Hormone kommen für mich nie mehr infrage.»

L.K.* setzt ebenfalls auf eine Zyklus-App: «Weil mein Zyklus regelmässig ist, funktioniert es mit der App Flo ganz gut. Bei Zyklus-Abweichungen zeigt sie einfach mehr Tage als fruchtbar an als sonst.» Mit der Zeit lerne man den eigenen Körper mit dieser Methode gut kennen, und mittels weiteren Anzeichen wie Zervixschleim oder Körpertemperatur könne man die fruchtbaren Tage ziemlich treffsicher bestimmen, so L.K.*. Nie wieder würde sie hormonell verhüten und auch ein Kondom werde in einer langjährigen Beziehung häufig als störend empfunden. «Für mich ist die App eine der besten Verhütungsmethoden überhaupt.»

Kupferspirale als sichere Alternative

«Ich begrüsse es, dass es immer mehr Verhütungsmethoden gibt. So kann jede Frau aussuchen, was für sie am besten passt. Gerade Frauen, die viel reisen oder Schicht arbeiten, kommen etwa mit regelmässiger Pilleneinnahme nicht so gut klar», sagt Ina Breinl, Gynäkologin am Fachärzte Zentrum Glatt. Bei Zyklus-Apps ruft sie aber zur Vorsicht auf: «Kommt eine Patientin zu mir, die natürlich verhüten will, aber eine Schwangerschaft zu 100 Prozent ausschliessen will, rate ich ihr davon ab, nur auf Zyklus-Apps zu vertrauen.»

Breinl führt aus: «Die allerwenigsten Frauen haben einen ganz regelmässigen Zyklus. Jede erlebt einmal stressige Tage, das kann ausreichen, um den Zyklus durcheinanderzubringen.» Einer Patientin, die auf Hormone verzichten wolle und gleichzeitig eine Schwangerschaft klar ausschliesse, rate sie eher zur Kupferspirale oder -kette als zu Clue und Co. «Die Kupferspirale hat den eindeutig besseren Zuverlässigkeitswert, genannt Pearl-Index (siehe Box), als die Apps. Und heute ist das Einsetzen einer Spirale auch bei jungen Frauen kein Problem mehr.»



«Frauen wollen ihren Körper spüren»

Laut Breinl wollen viele Frauen zunehmend auf Hormone verzichten. Viele hätten das Bedürfnis, ihren Körper besser zu spüren und die Nebenwirkungen der Pille seien da störend. «Hormone haben immer Nebenwirkungen, manchmal nur ganz schwache, manchmal stärkere», erklärt Breinl. «Wichtig ist, dass man – unabhängig vom Wunsch nach vollkommen natürlicher Verhütung – nicht auf ein Kondom verzichtet. Es ist die einzige Methode, die vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie etwa Chlamydien oder HIV schützt.» Leider stelle sie in ihrem Arbeitsalltag in letzter Zeit eine Zunahme solcher Erkrankungs-fälle fest.

(jk)