Schweizer Soldaten feiern Kosovo-Armee

Letzten Freitag hat das Parlament von Kosovo beschlossen, eine eigene Armee aufzubauen. Dazu soll die bisherige Katastrophenschutz-Truppe in den nächsten zehn Jahren schrittweise in eine reguläre Armee umgewandelt werden.

Wie «Blick» nun schreibt, sind Schweizer Doppelpass-Soldaten begeistert und verkünden öffentlich, dass sie bereit wären, in die geplante Kosovo-Armee zu wechseln. Auf der albanischen Nachrichtenplattform «Presheva Jone» feiern Schweizer Soldaten mit albanischen Wurzeln in Militäruniform die Entscheidung des Kosovo und geben gar an, allenfalls für den Kosovo kämpfen zu wollen.

Doch das würde ihnen gar nicht möglich sein: Doppelbürger, die in der Schweiz wohnen, haben ihre Wehrpflicht in der Schweiz zu erfüllen. Im anderen Heimatstaat dürfen sie nur Militärdienst leisten, wenn sie sich dort niedergelassen haben. Und: Die Ausreise in den anderen Staat zum alleinigen Zweck der Militärdienstleistung führt zu einer militärstrafrechtlichen Verfolgung in der Schweiz.

Politische Propaganda in Uniform verboten

Das ganze könnte den betroffenen Soldaten nun zum Verhängnis werden. Ein Armee-Sprecher sagte gegenüber «Blick», dass es Soldaten verboten sei, in Militäruniform politische Propaganda zu machen. Die Auftritte auf der albanischen Nachrichtenplattform könnten nun also weitreichende Konsequenzen haben. Welche genau sei unklar. Doch zuerst einmal müsste überprüft werden, ob die abgebildeten Soldaten sich tatsächlich in diese Richtung hin geäussert hätten.

Während Mirlind M.* in der Tageszeitung seine Aussage bestätigt, unter Umständen in die Armee des Kosovo wechseln zu wollen, gibt die Familie von Kaltarina A.* an, die Äusserungen auf «Presheva Jone» würden nicht von seiner Tochter stammen. Die Offizierin selber hat sich bisher nicht geäussert. Auf dem Nachrichtenportal wird sie wie folgt zitiert: «Ich bin stolz Albanerin zu sein und stolz, eine Schweizer Uniform zu tragen».

