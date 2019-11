«Brians Daten deuten auf hohes Rückfallrisiko hin»

Der Intensivstraftäter Brian, der als«Carlos» in der Schweiz bekannt geworden ist, wurde am Mittwoch vom Gericht der versuchten schweren Körperverletzung und zahlreicher weiterer Delikte für schuldig befunden. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Diese Strafe wird zugunsten einer stationären Therapie aufgeschoben.

Laut der Anklage hat Brian während seines Gefängnisaufenthalts 29 Delikte begangen und Angestellte, Polizisten und Mitinsassen angegriffen, beschimpft und bespuckt. Andreas Frei, Leitender Arzt der Psychiatrie Baselland, gibt eine Einschätzung zum gefällten Urteil.

Wie schätzen Sie das Urteil im Fall Brian ein?

Ich halte das Urteil für angemessen. Die Anordnung einer stationären Therapie (Art. 59, Ziffer 3 StGB) wird im Jargon auch kleine Verwahrung genannt. Diese kommt bei kritischen Fällen zum Zug. Und das trifft auf den jungen Straftäter Brian meines Erachtens zu.

Wann kommt er wieder frei?

Grundsätzlich sieht der betreffende Strafartikel fünf Jahre stationäre Therapie vor. Wenn Verbesserungen eintreten, kann ein neues Gutachten erstellt werden, was zu einer Verkürzung der Dauer führen kann. Allerdings ist in der heutigen Zeit mit dem extremen Sicherheitsdenken die Hürde sehr, sehr hoch, dass man wirklich rauskommt. Es braucht für einen Gutachter Mut, zu sagen, dass jemand sich stark gebessert hat und wieder entlassen werden kann. Deshalb wird diese Massnahme oft wiederholt.

Wie schätzen Sie die Therapie-Chancen für Brian ein? Bislang hat er jegliche Therapie verweigert.

Ich bin, ehrlich gesagt, kritisch nach dem Wissen, das ich über den Fall habe und aufgrund der Details der Begutachtung. Gewisse Prognose-Instrumente, die in solchen Fällen eingesetzt werden, sprechen nicht für eine baldige Verbesserung. In diesen Check-Listen werden Fakten aus der frühen Kindheit, das damalige Verhalten oder das Alter bei der ersten Straftat berücksichtigt. Die bei Brian bekannten Daten deuten auf ein hohes statistisches Rückfallrisiko hin.

Brian wurde immer und immer wieder straffällig. Wer hat hier versagt?

Ich weiss nicht, ob man hier von versagen reden kann. Ich denke, es ist eine Verkettung von Umständen, die den Fall schwierig machen.

Wie läuft so eine Therapie genau ab?

Ich denke, Brian wird erst einmal in der Jusitzvollzugsanstalt Pöschwies bleiben. Dort wird versucht werden, eine Beschäftigung im Sinne eines Arbeitstrainings mit ihm durchzuführen. Dazu kommen Gruppengespräche mit anderen Straftätern, die gemeinsam einen anderen Umgang mit Mitmenschen üben. Oder man versucht, die schulischen Defizite aufzuarbeiten. Und natürlich stehen auch einzeltherapeutische Gespräche an. Ob in seinem Fall auch Psychopharmaka indiziert werden, kann ich nicht sagen.

Denken Sie, Brian wird einst nach der stationären Behandlung in Freiheit ein normales Leben führen können?

Wenn tatsächlich eine Verbesserung eintritt, ist vorstellbar, dass er einmal in eine andere Einrichtung kommt, wo er mehr Freiheiten hat. Moderne Therapieformen gehen immer ein bisschen in Richtung Trial and Error. Letztlich gehen die Richter aber davon aus, dass eine Besserung möglich ist, sonst wäre diese Massnahme nicht ausgesprochen worden. Aber der Weg ist lang.

(ihr)