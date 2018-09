VCS macht Werbung mit 3 Tonnen Plastik

Letzten Samstag entdeckte 20-Minuten-Leser F. H.* eine Hülle auf seinem Velosattel. Verteilt hatte die Schutzhüllen aus Plastik der Verkehrs-Club Schweiz (VCS), der damit vor der Abstimmung am Wochenende nochmals kräftig Werbung für die Velo-Vorlage machte und in der ganzen Schweiz Tausende von Velofahrern «beschenkte».

Am Werbegeschenk hatte F. H. gar keine Freude: «Ich möchte nicht so ein hässliches, unnötiges Teil auf meinem Velo.» Seinen Unmut habe er auch gegenüber den Aktivisten kundgetan, die die Hüllen verteilten: «Ich möchte mir meine eigene politische Meinung bilden. Und diese Hüllen werden sowieso weggeworfen – wer braucht das schon.» Dabei sei 2018 Plastikverschwendung in aller Munde: «Man spart bereits bei den Plastikröhrchen, aber verschwendet Plastik mit solchem Unzeug», sagt F. H.

55'000 Exemplare verteilt

Diese habe die Kritik kalt gelassen: Laut F. H. sagten sie, sie hätten bislang niemanden gesehen, der den Schutz weggeworfen habe. Sie führten regelmässig solche Aktionen durch und hätten Erfolg damit. Und eine Frau des VCS, der sich für einen möglichst grünen Verkehr einsetzt, habe gesagt: «Wir können die Hüllen nicht aus Jute machen, dann wären sie ja nicht wasserdicht!»

Gemäss Stéphanie Penher, Leiterin Verkehrspolitik (VCS), hat der Verein während mehrerer Wochen in 16 Kantonen Regenschutz-Hüllen über zehntausende Velosättel gestülpt. «Wir verteilen insgesamt 55'000 Exemplare. Weitere 6500 Stück sind über unsere Website bestellt worden. Die Produktionskosten belaufen sich auf insgesamt 90'000 Franken.» Man habe eine Dienstleistung für den Velofahrer erbringen und die Sättel vor dem Regen schützen wollen.

Rund 3 Tonnen Plastik

Der VCS bestätigt, dass die Hüllen aus PVC-Plastik hergestellt wurden. Ein recycelbarer Plastik, der trotzdem nicht ganz ökologisch ist, wie Kurt Röschli, technischer Geschäftsführer von Swiss Plastics, sagt: «PVC ist die günstigste, aber nicht die umweltfreundlichste Variante: «Die Hüllen hätten auch aus recyceltem PET produziert werden können. Dies wäre um einiges nachhaltiger gewesen.» Die stoffliche Recycling-Rate von Kunststoffen liege derzeit zwischen 12 und 15 Prozent.

Die Aktion findet Röschli unnötig: «Wenn es regnet und man nicht nass werden möchte, kann man auch ein Handtuch mitnehmen», sagt er. Sie sollten nachhaltige Werbung auch mit nachhaltigen Produkten machen. Pro Schutz werden laut Röschli 40 bis 70 Gramm Plastik verwendet. Total wurden also für die Produktion schätzungsweise mehr als drei Tonnen Plastik gebraucht.

«Plastik schützt am besten vor Regen»

Penher vom VCS weist die Kritik zurück: «Plastik schützt am besten vor Regen. Wir haben auf dem Markt nach Alternativen gesucht, jedoch keine gefunden.» Das Feedback auf die Aktion sei beim VCS durchaus positiv ausgefallen: «Wir haben rund 50 negative Rückmeldungen erhalten. Die Hüllen sind aus rezykliertem Material und dienen zum Schutz des Sattels», sagt Stéphanie Penher.

SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel kann die Aufregung zwar verstehen: «Es gibt viele Leute, die sich aufregen über Dinge, die sie bekommen, aber nicht brauchen.» Obwohl er gegen die Velo-Vorlage kämpft, nimmt er den VCS aber auch in Schutz: «Es ist eine Aktion, die als Werbemittel dient. Die Kampagne wird wohl kaum den Plastikverbrauch anheben» Er habe selber fünf Stück der Velosattel-Hüllen bestellt.

Laut Pio Sulzer vom Entsorgungsdepartement der Stadt Zürich landen die Überzüge oft auf dem Boden. Sie verursachten aber keinen Mehraufwand bei der Reinigung.

* Name der Redaktion bekannt