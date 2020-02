Ein Bauer machte Anfang Januar auf dem Werkhof in Därstetten BE eine traurige Entdeckung. Ein neugeborenes Baby, nur in einer weissen Decke eingewickelt, lag in einem Karton. Seine Mutter hatte es kurz zuvor dort ausgesetzt. Sie und der Vater kamen in Untersuchungshaft. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Oberland leitete gegen die beiden ein Strafverfahren wegen Aussetzung und eventuell versuchter Kindstötung beziehungsweise versuchter Tötung ein. Ende Januar wurde das Paar aus der Untersuchungshaft entlassen.

Gegenüber dem «Blick» äusserte sich der Vater Klaus K. erstmals öffentlich. «Es tut mir im Herzen weh, was passiert ist», sagt er. Seine Vaterschaft bestreitet er nicht. Er wünsche sich, die Zeit zurückdrehen zu können. Immer wieder habe er wiederholt, alles dafür zu tun.

Das Kind habe schon einen Namen

K. vergleicht die Zeit nach der Geburt des Babys mit einem «leeren Raum». Alles sei «scheisse» gewesen. «Aber es gibt keine Worte dafür.»Auf die Frage zum Tathergang antwortete er, seine Frau zu lieben, egal, was passiert sei. Ihre Liebe sei stärker. Nun versuchten sie nach vorne zu schauen. «Wir wollen unser Baby natürlich zurück.» Er habe dem Kind «im Herzen» schon einen Namen gegeben. Die Behörden vertrösteten sie jedoch immer wieder.

Ein Bekannter aus dem Dorf beschrieb das Paar im Januar gegenüber 20 Minuten als liebe Leute, die aber viele Probleme hätten. Es gehe ihnen psychisch schlecht, beide seien arbeitslos. Das Geld ist laut dem Bekannten bei den beiden sehr knapp. «Sie hatten Pech im Leben. Ihre soziale Situation ist desaströs.»







