Veranstalterin streicht «Original Play»-Anlässe

Erwachsene, die in Kitas, Kindergärten oder Schulen auf Matten mit Kindern rangeln: Das ist das Konzept von «Original Play». Hinter der Methode, die «keine Regeln und keine Konkurrenz» kennt und auch als «ursprüngliches Spielen» bekannt ist, steckt ein Verein, der in ganz Europa aktiv ist.

Umfrage Was halten Sie von «Original Play»? Das tönt nach einem sinnvollen Konzept.

Grundsätzlich gut, aber nur mit harten Kontrollen und guter Ausbildung.

Das ist sehr problematisch.

Ich weiss es nicht.

Nachdem die ARD über Missbrauchsvorwürfe in Deutschland und Österreich in Zusammenhang mit dem Spiel berichtet hatte, beschlossen Berlin und Brandenburg ein Verbot von «Original Play» in Kitas. Auch Behörden in Hamburg und Bayern verurteilen das Konzept, weil es Missbrauch Tür und Tor öffne. Teil der Kritik ist, dass die Erwachsenen, die «Original Play» anbieten, durch die Organisation selbst ausgebildet werden – teils in wenigen Tagen.

Anbieter verteidigen sich

Nun reagiert auch der Schweizer Ableger. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, haben Schulen in Sursee und Bern, die «Original Play»-Anlässe durchführen wollten, diese gestrichen. Die Methode sei «zum Teil umstritten», begründete demnach die Schule in Sursee den Schritt.

Die Anbieterin der Schweizer «Original Play»-Workshops geht noch weiter. Für das Jahr 2019 seien die Vorträge, Workshops und Mitspielangebote abgesagt, heisst es auf der Website. Auf Anfrage von 20 Minuten begründet die Frau diesen Schritt nicht und schreibt von einer «schlechten, inszenierten Geschichte». Sie verweist auf die Stellungnahme eines österreichischen «Original Play»-Anbieters.

Dort heisst es, die Medienberichte hätten «Original Play» diffamiert. Es handle sich um «tendenziöse Recherche». Das Konzept wird verteidigt: Natürlich spürten Kinder sich auch, wenn sie herumtollten, hüpften und liefen. «Sich im Kontakt mit

anderen zu spüren, bringt aber eine zusätzliche Dimension dazu und ist für viele Kinder äusserst anziehend und einfach ein menschliches Grundbedürfnis.» Man werde nun «mit den Auswirkungen der Medienberichterstattung leben müssen».

(ehs)