Genfer Beamte müssen das Kopftuch ablegen

In Genf dürfen Staatsangestellte und Politiker künftig keine Zeichen der Religionszugehörigkeit wie zum Beispiel Kopftücher mehr tragen. Die Genferinnen und Genfer haben nach Teilergebnissen ein neues Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche angenommen.

Gemäss den vorläufigen Resultaten basierend auf 95 Prozent der ausgezählten Stimmzettel billigten 55,56 Prozent der Abstimmenden das sogenante Laizitätsgesetz.

Darin wird der Grundsatz der Neutralität des Staates in religiösen Fragen bekräftigt. Weiter verbietet das neue Gesetz, ausser in Ausnahmefällen, religiöse Kundgebungen im öffentlichen Raum. Auch die Stellung der Kirchen in finanziellen Fragen wird verbessert.

«Was soll ich den Eltern sagen?»

Kritiker halten das Gesetz für islamfeindlich. Entsprechend emotional war der Abstimmungskampf. «Würde das Gesetz angenommen, wäre ich gezwungen, fünf Frauen zu entlassen», sagte Carole-Anne Kast aus Onex vor wenigen Tagen zu «Swissinfo». Es handle sich um Frauen, die sich nach dem Unterricht um die Schüler kümmern. «Was soll ich den Eltern sagen?»

Gegen die Gesetzesrevision hatten linke Parteien, Gewerkschaften feministische und muslimische Verbände das Referendum ergriffen.



