Verdacht auf Coronavirus in Zürcher Triemli-Spital

Nach Infektionen in Frankreich und einem Verdachtsfall in Österreich hat das Virus jetzt möglicherweise auch die Schweiz erreicht. So befinden sich im Triemli-Spital in Zürich zwei Personen in Behandlung, bei denen die neuartige Lungenkrankheit nicht ausgeschlossen werden kann.

Das bestätigt die Direktion des Zürcher Spitals: «Im Stadtspital Triemli werden aktuell zwei Personen abgeklärt, die nach einem Aufenthalt in China Zeichen einer Infektion aufweisen. Weil neben anderen, herkömmlichen Erregern auch das neue Coronavirus als Ursache ihrer Beschwerden möglich wäre, befinden sich die beiden Personen momentan in Quarantäne.»

«Kein Risiko für andere Patienten»

Das Stadtspital Triemli sei speziell eingerichtet und habe Erfahrung im Umgang mit Patientinnen und Patienten, die Träger eines neuen Krankheitserregers sein könnten.

Weiter schreibt das Spital an 20 Minuten: «Die üblichen und erprobten Sicherheitsmassnahmen kommen auch jetzt zur Anwendung. Es besteht kein Risiko für andere Patientinnen und Patienten oder für Spitalangestellte.»

Dass das Virus auch die Schweiz erreichen könnte, schliessen Experten nicht aus. «Wir müssen mit weiteren Fällen in Europa rechnen», sagte Jonas Montani, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Neu müssen Ärzte und Labors darum Fälle mit Verdacht auf Coronavirus innert zweier Stunden den Kantonen und dem Bund melden.

Die Proben werden durch einen spezifischen Test am Nationalen Referenzzentrum für neuauftretende Viruserkrankungen (Navi) in Genf untersucht.



