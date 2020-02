Verdacht auf Coronavirus in Swiss-Maschine

Heute um 10.24 Uhr ist der Flug LX015 von New York am Zürcher Flughafen planmässig gelandet. Gemäss eines Leser-Reporters empfingen Einsatzkräfte das Flugzeug, einen Airbus A330, am Boden. Auf Anfrage bestätigt Swiss-Mediensprecher Florian Flämig den Sachverhalt: «Der Flug LX15 von New York nach Zürich meldete den Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion eines Kabinenbesatzungsmitglieds.»



Zur Identität der betroffenen Person könnten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben gemacht werden, so Flämig. Abklärungen würden laufen. Der Flughafen Zürich habe in Absprache mit der Fluggesellschaft den Pandemieplan ausgelöst. Das Crewmitglied sei jedoch ausser Dienst mitgeflogen und habe keinen Service gemacht, sagt Flämig.



