Verein lässt Erwachsene mit Kindern raufen

Das Spiel «Original Play» gerät in Kritik. Dahinter steckt ein Verein, der in ganz Europa aktiv ist. Seine Mitglieder bieten das «ursprüngliche Spielen» an. Dabei raufen Kindern in engem Körperkontakt mit Erwachsenen, meist auf Matten in einer Halle. Das Spiel soll laut einem Schweizer Ableger «Aggression, Angst und Gewalt in ein Gefühl von Liebe, Freundlichkeit und Zugehörigkeit verwandeln». Es wird etwa in Kitas, Schulen oder in privaten Einrichtungen angeboten – auch in der Schweiz.

Umfrage Was halten Sie von «Original Play»? Das tönt nach einem sinnvollen Konzept.

Grundsätzlich gut, aber nur mit harten Kontrollen und guter Ausbildung.

Das ist sehr problematisch.

Ich weiss es nicht.

In evangelischen Kitas in Berlin und Hamburg wurde letztes Jahr im Zusammenhang mit dem Spiel wegen Missbrauchsverdacht ermittelt. Das berichtet der «Tagesspiegel». Am Donnerstag berichteten Eltern in einer Sendung des Senders rbb, ihre Kinder hätten von sexueller Gewalt erzählt. Eine Mutter berichtet, ein Mann habe ihrer Tochter während des Spiels «den Penis in den Po gesteckt.»

«Hat in Schule nichts zu suchen»

Die Sendung berichtet von sechs Verdachtsfällen alleine in Deutschland im letzten Jahr. Eine Trauma-Expertin sagte dem Sender ORF, das Spiel sei «eine Einladung zur Übergriffigkeit an Kindern». Der Österreichische Kinderschutzbund warnte ebenfalls vor dem Missbrauchsrisiko. Kritisiert wird etwa, dass die Mitglieder des Vereins, der vom US-Arzt Fred Donaldson gegründet wurde, teils lediglich zwei Tage Ausbildung durchliefen, so der «Standard».

Dagmar Rösler, die Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, sieht «Original Play» kritisch. «Ich würde das in meiner Klasse nicht machen», sagt sie. «Es gibt Grenzen im Körperkontakt. Raufen ist nichts schlechtes, aber das können die Kinder unter sich machen. Schon die Anleitung dazu ist problematisch. Wenn Erwachsene selbst mitmachen, ist das umso heikler», so Rösler.

Sie wolle die Mitglieder des Vereins nicht vorverurteilen, die Methode sei sicher gut gemeint. Aber: «Institutionalisierter Körperkontakt mit fremden Erwachsenen hat in der Schule nichts zu suchen.»

«Einzelne machen Fehler»

Klara Heim wehrt sich gegen die Kritik. Sie bietet selbst «Original-Play»-Stunden in der Schweiz an, gemäss eigenen Aussagen auch in Schulklassen und Familien. «Die Berührung kommt vom Kind aus», sagt sie. Sie selber sitze beim Spiel auf der Matte, das Kind müsse von sich aus zu ihr kommen und sie berühren. Es könne aber auch darauf verzichten. Eltern fänden dadurch Wege, sich ihren eigenen Kindern gegenüber wieder emotional zu öffnen – gerade, wenn sie sich phasenweise schwer mit ihnen getan hätten.

«Das ursprüngliche Spielen hat jeder Mensch in sich drin. Es ist viel mehr als einfach nur raufen», so Heim. Wer es mit Kindern zu tun habe, habe es mit Körperlichkeit zu tun. «Wie sollen Kinder Geborgenheit und Trost erfahren, wenn sie nicht berührt werden dürfen?», sagt Heim. «Eines meiner wesentlichen Anliegen bleibt es, für Kinder selbst Vorbild und Modell einer respektvollen Kontaktaufnahme und Begegnung zu sein und ihnen den Unterschied zwischen Kampf und Spiel vorzuleben.»

(ehs)