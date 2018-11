Kunde lacht sich wegen Verpackung kaputt

Den Betreiber des Social-Media-Kanals Suprmeme schüttelt es immer wieder vor Lachen, als er in einem Instagram-Video von seinem kürzlichen Einkauf bei Conrad berichtet. Um die kaputte Spitze seines Touchpens zu ersetzen, bestellte Suprmeme beim Elektronik-Versandhändler ein Set mit drei neuen Spitzen.

Verpackungen machen wütend



Verpackungen sorgen immer wieder für rote Köpfe. Pro Jahr landen neun Millionen Plastikabfall in den Meeren. Unter dem Namen Pointless Packaging teilt ein Instagram-Nutzer regelmässig Bilder von absurden Plastikverpackungen. Damit will er auf eine britische Greenpeace-Kampagne aufmerksam machen. Diese fordert Supermärkte auf, von den Wegwerfverpackungen wegzukommen. Allein für Zeitschriften könnten in der Schweiz pro Jahr rund 300 Tonnen Plastikfolien gespart werden.



Vielen Verpackungen treiben Konsumenten zudem auch in den Wahnsinn – etwa dann, wenn sich eine Verpackung ohne Hilfsmittel nicht öffnen lässt. Laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt gab es zwischen 2012 bis 2016 im Schnitt sogar rund 17'000 Haushaltsunfälle pro Jahr mit Verletzungen durch «sich stechen, schneiden, kratzen und schürfen».