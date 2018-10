Verschwinden bald die Namen bei der Klingel?

In Wien beschwerte sich ein Mieter bei seiner städtischen Hausverwaltung Wiener Wohnen (die grösste kommunale Hausverwaltung Europas), dass er sich wegen seines Namensschildes an der Hausklingel in seiner Privatsphäre verletzt fühle. Die Verwaltung erhielt von der Stadt Wien die Information, dass die Verbindung von Nachname und Wohnungsnummer gegen die EU-Datenschutzverordnung verstossen.

Sie reagierte auf den Einwand und entfernte prompt bei allen 220’000 Wohnungen in Wien die Schilder. Neu gibts am Eingang Nummern statt Namen. Auch in Deutschland empfiehlt ein Immobilieneigentümer-Verband seinen 990’000 Mitgliedern, dass sie entsprechende Wünsche der Mieter berücksichtigen. Grund dafür sei ein allfälliger Verstoss gegen die EU-Datenschutzverordnung, wie «Zeit Online» berichtete.

Im Interesse von Stalking-Opfern?

Der Zürcher Rechtsanwalt Martin Steiger, Experte für Datenschutzrecht, kann sich gut vorstellen, dass gefährdete Personen auch hierzulande gern auf ein Namensschild bei Klingeln und Briefkasten verzichten würden. Er denkt etwa an Opfer von Stalking. Heute ist ein Türschild rechtlich vorgeschrieben.

Ein Verzicht hätte laut Steiger aber Nachteile: In einem Notfall hätten etwa Sanitäter Schwierigkeiten, eine Person in Not ausfindig zu machen. Auch verbiete die EU-Datenschutzverordnung Tür- oder Klingelschilder nicht: «Es fällt rein gar nichts unter das Datenschutzrecht. Die Grundverordnung ist nicht auf Tür- oder Klingelschilder anwendbar.» Der Datenschutz werde durch solchen Schwachsinn lächerlich gemacht. Auch wenn man auf einen Handzettel einen Namen schreibe, würde dies laut Steiger ebenfalls nicht unters Recht fallen. «Es ist keine relevante Bearbeitung von Personendaten. Man muss keine Schilder anpassen und sollte sich grundsätzlich besser informieren.»

«Wie würde sich der Pizzakurier bemerkbar machen?»

Fritz Tanner, Datenschutzbeauftragter des Kantons Thurgau, sagt: «Gefährlich wird es dann, wenn man aus dem Türschild auf weitere persönliche Eigenschaften schliessen kann.» In einem Alters- und Pflegeheim musste einmal ein Fall so verhindert werden: «Die Namen von Bewohnern wurden nicht aufgeführt, damit man vermeiden konnte, dass Informationen zum Gesundheitszustand der Betroffenen an Dritte kommen.»

Das «Abdecken» der Türschilder ohne Anlass sei aber übertrieben – zumal sich Personen auch über Kennnummern identifizieren liessen. Monika Sommer vom Hauseigentümerverband Schweiz sagt gar: «Ich fände es ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, wenn wir nur noch Nummern wären und keine Namen mehr hätten.» Bei einer grossen Überbauung würden sich fehlende Beschriftung als riesiges Problem herausstellen: «Wie würde sich ein Pizzakurier zum Beispiel bemerkbar machen? Wenn man auf Besuch käme, müsste man sich via Handy anmelden», sagt Sommer.