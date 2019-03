Verzichtest du wegen dem Klima auf Kinder?

«Jede Frau, die der Umwelt zuliebe kein Kind bekommt, soll mit 50 Jahren mit 50'000 Euro belohnt werden», sagt die deutsche Autorin und Lehrerin Verena Brunschweiger der «Bild»-Zeitung. In ihrem Buch «Kinderfrei statt kinderlos – Ein Manifest», das am Mittwoch erschienen ist, führt sie aus, weshalb es heutzutage besser sei, keine Kinder zur Welt zu bringen. Mitunter sei ein Kind «das Schlimmste, was man der Umwelt antun könnte».

Auf Twitter ist deshalb eine lebendige Debatte entfacht. Viele User regen sich über die Aussagen von Brunschweiger auf. «In einer Umwelt ohne Kinder will ich nicht leben», schreibt einer. Andere teilen ihre Meinung.

