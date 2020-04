Viele Töffunfälle trotz Polizei-Appell

Ein 41-jähriger Töfffahrer ist am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto in Lamperswil TG ums Leben gekommen. Auch im Kanton Waadt endete ein Unfall für einen Töfffahrer tödlich. Der 32-Jährige ist bei der Kollision mit einem vierrädrigen Quad-Fahrzeug ums Leben gekommen. Dies teilt die Waadtländer Polizei mit. Die beiden Lenker seien beim Unfall in Ste-Croix von ihren Fahrzeugen geschleudert worden.

Töfffahrer stürzt Böschung hinunter

Mehr Glück hatte ein Töfffahrer in Oberägeri ZG. Nach Angaben der Zuger Polizei war der 44-Jährige am Samstagnachmittag auf seinem Motorrad auf der Ratenstrasse in Richtung Alosen unterwegs. Dabei sei es in einer Rechtskurve zur seitlichen Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. In der Folge verlor er die Kontrolle. Bevor das Motorrad die Böschung hinunter stürzte, konnte der Lenker abspringen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Samstag auch in Wildhaus SG. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, kam ein 29-Jähriger mit seinem Töff aus bisher ungeklärten Gründen von der Strasse ab. Der Fahrer war mit dem Motorrad auf der Hauptstrasse von Gams in Richtung Wildhaus unterwegs.

Das Motorrad flog mit samt Fahrer in den Bach. Mit unbestimmten Rückenverletzungen wurde der Mann von einem Helikopter der AP3 Luftrettung ins Spital geflogen. Das total beschädigte Motorrad musste durch Taucher der Kantonspolizei St. Gallen aus dem Bach geborgen werden.

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag ein Töfffahrer auf der Albispassstrasse auf dem Gemeindegebiet von Langnau a.A. zu. Der 23-Jährige stürzte ungefähr 20 Meter in ein Tobel, wo er im Bach liegen blieb. Er musste durch Angehörige der Feuerwehr, unter Einsatz von Absturzsicherungsmaterial, aus dem Tobel geborgen werden. Nach der Erstversorgung vor Ort durch das Team eines Rettungswagens wurde der Verletzte in ein Spital gefahren, wie die Kapo ZH in einer Mitteilung schreibt.



(Video: BRK News)

Appell der Polizei

Bereits am Dienstag rief Stefan Blättler, Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten, zum Verzicht auf Motorradtouren auf. Auch die Kantonspolizei Uri warnte, dass bereits ein relativ einfacher Sturz mit einem Motorrad einen Spitalaufenthalt von mehreren Tagen zur Folge haben könne. «In der gegenwärtigen Situation sind jedoch freie Kapazitäten in den Spitälern absolut notwendig.»





(nke/sda)