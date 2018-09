«Regierung soll Abbild der Bevölkerung sein»

Doris Fiala, Präsidentin der FDP Frauen, will unbedingt eine Frau als Nachfolgerin von Johann Schneider-Ammann in den Bundesrat bringen. Sie hofft, dass Ständerätin Karin Keller-Sutter sich für eine Kandidatur entscheidet. Die wohl stärkste Mitbewerberin, Parteichefin Petra Gössi, habe sich rasch aus dem Rennen genommen.

«Damit rollt sie Keller-Sutter den roten Teppich aus. Ich freue mich, wenn Keller-Sutter zeitnah ihre Kandidatur bekannt geben wird», sagt Fiala im Interview mit der «Sonntagszeitung».

Fiala hat schon mehrfach betont, dass sie sich ein doppeltes Frauenticket wünsche. Allerdings kann sie sich auch einen Einervorschlag vorstellen. «Für mich wäre es ein starkes Zeichen, wenn wir Kronfavoritin Keller-Sutter auf ein Einerticket setzten.»

Aussenminister wünscht sich zwei Kolleginnen

Ignazio Cassis, der vor einem Jahr in den Bundesrat gewählt wurde, macht klar, dass er sich zwei Frauen als Ersatz für die abtretenden Bundesräte Doris Leuthard und Johann Schneider-Amman wünscht, wie der «Sonntagsblick» schreibt. «Am besten wären zwei Frauen», so der Aussenminister.

Für ihn sei das aber kein Gesetzt, sondern eine Präferenz, die es bestmöglichst zu berücksichtigen gelte.

Breite Allianz für zwei Frauen

Den gleichen Wunsch haben nebst Cassis nicht nur die Grünen und viele Sozialdemokraten, sondern auch Mitteparteien und bürgerliche Frauen. «Wenn wir zwischen ebenbürtigen Kandidaten und Kandidatinnen auswählen können, werden wir uns für die Frauen entscheiden», sagt Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, in der «NZZ am Sonntag».

Unterstützung kommt auch von BDP-Chef Martin Landolt: Es gebe genügend gute Kandidatinnen. Mitfavoritin Viola Amher, CVP-Vizefraktionschefin, sagte der Zeitung: «Der Bundesrat sollte ein Abbild der Bevölkerung sein, weshalb zwei Frauen zu wenig sind. Es bräuchte schon drei oder vier.»

Sogar in der SVP befinden sich laut der «NZZ am Sonntag» Fürspercherinnen für mehr Frauen im Bundesrat. Zum Beispiel die Waadtländer Nationalräting Alice Glauser. Sie sagt, es sei höchste Zeit für eine angemessene Vertretung beider Geschlechter in der Regierung: «Drei Frauen wären gut.»

