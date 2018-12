«Ich habe zwei Pässe – das ist mir sehr wichtig»

Marcel Kauer, 47, Sempach-Station LU, DE/CH

«Meine Heimat wird immer Deutschland bleiben»

Ich lernte in den Tauchferien in Ägypten eine Schweizerin kennen, und wir führten zwei Jahre lang eine Fernbeziehung, ich wohnte in Frankfurt und sie in Luzern. Dann konnte ich in meiner Firma intern in die Schweiz wechseln, ich bin nach Luzern gezogen und wir heirateten. Fünf Jahre musste ich warten, dann konnte ich mich einbürgern lassen. Meine Frau konnte abstimmen und sich politisch beteiligen, das wollte ich auch. Eines Tages stand ein uniformierter Polizist vor der Tür, völlig unangemeldet. Er wollte wissen, warum ich Schweizer werden will, und stellte mir sehr private Fragen, unter anderem zu meiner Ehe, Kontakt zu anderen Schweizern und Aktivitäten in Vereinen oder Ähnlichem. Dann meinte er nur, das werde ein kurzer Bericht. Einige Monate später bekam ich den Pass. Mittlerweile haben wir zwei Jungs (4 und 6). Ich fühle mich in der Schweiz wohl, aber meine Heimat wird immer Deutschland bleiben, im Herzen bleibe ich Deutscher. Auch, weil man in der Schweiz mit Hochdeutsch nur auf wenig Gegenliebe stösst.

Carlo Elia Grandis, 18, Winterthur, DE/IT/CH

«Ich bin stolz, in allen Kulturen zu Hause zu sein»

Mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche, und wir sind vor elf Jahren von Italien in die Schweiz gezogen. Ich habe mich vor drei Jahren einbürgern lassen. Ich spiele Wasserball und kann dank dem Schweizer Pass nun in der Junioren-Nationalmannschaft spielen. Ohne Pass wäre mir einiges entgangen. Nun muss ich zwar auch ins Militär, da habe ich nicht so Lust drauf, aber das gehört auch irgendwie zum Schweizersein dazu. Klar, in Deutschland bin ich der Italiener, in Italien der Schweizer und hier der Deutsche. Da gehört man vielleicht nicht überall dazu. Aber ich bin stolz, in allen Kulturen zu Hause zu sein. Nicht so gut bei drei Pässen ist die Bürokratie, wenn man die Dokumente verlängern muss. Ich finde es gut, dass es bald eine Mehrheit von Doppelbürgern in der Schweiz gibt, wir sind ein multikulturelles Land. Ich finde es nachvollziehbar, dass Doppelbürger eher studieren, denn Schweizer bleiben vielleicht eher beim Handwerk der Familie.

Neil Gorski, 28, Opfikon, CAN/POL/CH

«Schlussendlich sind wir alle einfach Menschen»



Meine Eltern sind ursprünglich aus Polen und kamen vor über 30 Jahren in die Schweiz. Sie haben sich hier kennen gelernt. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Mein Vater hatte eine schwierige Zeit unter dem Kommunismus in Polen, er wollte sicherstellen, dass mir und meiner Schwester alle Wege offenstehen. Das hiess für ihn, dass wir auch die kanadische Staatsbürgerschaft haben sollten. Für unsere Geburt gingen sie extra mit uns nach Kanada. Bis ich fünf Jahre alt war, war ich oft da. Ich gehe viel nach Polen, meine Freundin ist Polin und ich habe viele Freunde dort. Ich würde sagen, ich liebe Polen, aber im Kopf bin ich Schweizer. Ich mag etwa keine Unpünktlichkeit und bin immer wieder erstaunt über die Religiosität der Polen. Ich stimme nicht zu, dass Doppelbürger weniger politisch sind. Ich stimme immer ab und nutze mein Privileg. Dass ich drei Pässe habe, hänge ich nicht an die grosse Glocke. Es ist nicht mein Verdienst. Schlussendlich sind wir alle einfach Menschen.

Jessica Cenic, 17, Wallisellen, CH/HRV

«Ich fühle mich an beiden Orten gleich wohl»

Mein Vater ist Serbe und meine Mutter Kroatin. Ich bin in der Schweiz geboren, habe aber auch noch den kroatischen Pass. Meiner Mutter war das sehr wichtig – und mir auch. Ein Teil meiner Familie lebt in Bosnien und ich gehe sicher zweimal jährlich in den Balkan. Ich reise dann nur mit meinem kroatischen Pass. Es ist einfacher: An der Grenze wird man mit dem Schweizer Pass nur kontrolliert, da wir als wohlhabend gelten. Bin ich aber für längere Zeit nicht in der Schweiz, vermisse ich meine Heimat. Ich fühle mich an beiden Orten gleich wohl. Sobald ich abstimmen kann, werde ich das auch tun. Die Schweiz ist ein multikulturelles Land – und das finde ich gut so. Sollte ich Kinder haben, werden sie aber selbst entscheiden können, ob sie einen kroatischen Pass noch wollen oder sich nicht mehr genug mit diesem Land identifizieren können.





(anp/the)