Vier Massnahmen, die den Stau wegzaubern sollen

Ganze 30 Millionen Stunden standen Autofahrer im Jahr 2015 auf Schweizer Strassen im Stau. Die verlorene Zeit kostet bares Geld: Lieferungen kommen zu spät, wir sind unproduktiv oder verlieren Erholungszeit. Der Bund hat nun berechnet, wie viel uns das kostet: 2015 beliefen sich die Stauzeitkosten auf 150 Franken pro Person, 2017 waren es schon rund 170 Franken.

So teuer ist unser Verkehr



Die Mobilitätskosten betrugen 2015 insgesamt 90 Milliarden Franken, sprich 11'000 Franken pro Kopf. Im Vergleich zu 2010 ist das ein Anstieg von 4 Prozent. Dabei schlagen die verschiedenen Verkehrsträger unterschiedlich stark zu Buche:



72 Milliarden Franken kostet der Strassenverkehr, womit er für 80 Prozent der Gesamtkosten verantwortlich ist. Für 86 Prozent dieser Kosten kommen die Strassennutzer jedoch selbstständig auf.



11 Milliarden Franken kostet der Schienenverkehr und ist damit für 12 Prozent der Gesamtkosten verantwortlich. Lediglich 46 Prozent davon trägt er selbst.



6,4 Milliarden Franken kostet der Luftverkehr und macht so für 7 Prozent der Gesamtkosten aus. Für 81 Prozent der Kosten kommt die Branche selbst

auf.



344 Millionen Franken kostet der Verkehr zu Wasser und bildet damit das Schlusslicht.

Laut Daniel Müller-Jentsch, dem Verkehrsexperten vom liberalen Thinktank Avenir Suisse, wären viele Staus vermeidbar: «In den Ballungszentren sind die Strassen nur während der Rushhour überlastet, also während drei bis vier Stunden pro Tag.» Zu reflexartig werde deshalb die Kapazität des gesamten Strassennetzes infrage gestellt und immer wieder Milliarden für deren Ausbau gesprochen. «Es wäre aber bereits viel gewonnen, würden wir die vorhandenen Kapazitäten sinnvoll nutzen. Das Problem ist, dass wir alle zur gleichen Zeit fahren.» Er schlägt vier Massnahmen vor.

1. Zwei Stunden Homeoffice am Morgen

Müller-Jentsch schlägt einen gestaffelten Arbeitsbeginn vor. So sollen Angestellte am Morgen zwei Stunden von zu Hause aus arbeiten, bevor sie ins Büro fahren. Das sei heute in vielen Jobs möglich. Das erfordere aber gegenseitige Flexibilität und die Änderung von Gewohnheiten.

2. Mobility-Pricing

Pendeln zu Stosszeiten soll teurer sein als in Nebenzeiten. «Staugeplagte Bürger zahlen mit der Warterei für die Ineffizienz des heutigen Systems.» Zum Beispiel der Handwerker, der durch einen Stau wertvolle Arbeitszeit verliere. Und die Steuerzahler, die immer neue Infrastrukturausbauten finanzieren müssten. Ziel des Mobility Pricing sei es, die Gesamtkosten des Verkehrssystems zu senken, indem brachliegende Kapazitäten besser genutzt werden. Viele Menschen seien bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie dafür nicht im Stau stehen müssten. Müller-Jentsch will aber auch die Wirtschaft einbinden: Arbeitgeber wären gefordert, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren.

3. E-Bike-Schnellwege

«Um die Blechlawine zwischen Agglomeration und Stadt zu vermindern, sollte in den Bau von E-Bike-Schnellwegen investiert werden», sagt Müller-Jentsch. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gebe es in der Schweiz hier Aufholbedarf. Sowieso sei das Velo das umweltfreundlichste und günstigste Nahverkehrsmittel.

4. Nachtfahrverbot für leise Fahrzeuge aufweichen

Für den Gütertransport können laut dem Verkehrsexperten mittelfristig nachts elektrisch betriebene Lastwagen eingesetzt werden, wodurch es kaum Lärm- und keine Schadstoffemissionen gebe. Auch könne dereinst die Nachtarbeit durch selbstfahrende LKW reduziert werden. Die Entwicklung dahin werde ungefähr gleich lange dauern, wie es die grossen Strassenausbau-Projekte täten.

«Automobilisten tragen ihre Kosten selbst»

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, setzt dagegen auf einen Ausbau der Strassen: «Mit der Annahme des Strassenfonds wünschte das Volk den Ausbau. Um die Situationen auf den Strassen verbessern zu können, müssen diese Projekte nun endlich umgesetzt werden.» Dies sei jedoch schwierig, da es laufend Einsprachen dagegen gebe: «Um überhaupt arbeiten zu können, sind das Gewerbe und der Gütertransport auf gute Strasseninfrastruktur und die Vermeidung von Stau angewiesen.»

Von Mobility Pricing hält Bigler nichts: «Wie aus den neusten Statistiken ersichtlich ist, tragen die Automobilisten ihre Kosten selbst. Ganz im Gegensatz zum Schienenverkehr, der viel höher subventioniert wird.» Bevor man Mobility-Pricing einführe, müsse deshalb zuerst eine kostenechte Finanzierung des öffentlichen Verkehrs stattfinden. «Die ÖV-Kosten für die Passagiere würden sich so verdoppeln. Natürlich wäre niemand dazu bereit, diese Mehrkosten selbst zu tragen.»

(mm)