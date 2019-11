Analsex? Mann und Frau sind sich uneinig

Neben klassischen Varianten von Geschlechtsverkehr mögen es die Schweizer von hinten. 37 Prozent der Befragten der grossen Sexumfrage von 20 Minuten (siehe Box) hatten schon Analsex. Über die Hälfte der Männer hatte bereits Analverkehr als aktiver Part. Bei den Frauen sind es 40 Prozent als passiver Part.

Umfrage Haben Sie regelmässig Analsex? Ich habe es ausprobiert - mag es aber nicht.

Nur meinem Partner zuliebe.

Ja, mir gefällt es.

Nein, das ist gar nicht meins.

Nur meinem Mann zuliebe.

Vor allem den Männern gefällt die Aussicht von hinten. Rund 39 Prozent der Befragten würden gerne regelmässig als aktiver Part Analsex haben. Bei den Frauen als Passive ist die Sexpraktik mit 12 Prozent viel weniger beliebt. Trotzdem haben schon 40 Prozent der Frauen Analsex als passiven Part ausgeführt. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Oralsex: Frauen geben häufiger Oralsex, als sie diesen erhalten möchten.

Machen Frauen bei Sex-Praktiken wie Analsex mit, obwohl sie diese gar nicht geniessen? «In diesen 40 Prozent sind auch die Experimentierfreudigen enthalten», sagt Paar- und Sexualberater Bruno Wermuth. Manche würden die Sexpraktik ausprobieren und dabei merken, dass es ihnen wohl doch nicht so gefällt.

Der Ruf eilt voraus



Wichtig sei, dass Frauen selbstbewusst seien und für sich entscheiden würden, ob sie Analsex haben wollen. Er halte es nicht für problematisch, dem Partner zuliebe Analsex zu haben, auch wenn es nicht die Lieblingspraktik sei – solange es nicht mit emotionalen oder körperlichen Schmerzen verbunden sei. «Es gibt kein Richtig oder Falsch: Man soll sich an den eigenen Gefühlen orientieren», sagt Wermuth. Und dies gelte auch für den Partner. Dieser sei ebenfalls in der Verantwortung, zu erkennen, ob es der Frau gefällt oder nicht.

Analsex hat in der Gesellschaft einen «dreckigen Ruf». Doch die Statistik zeigt, dass er in der breiten Masse angekommen ist. Das liege auch an der Pornografie, sagt Wermuth: «Analsex gehört zum gängigen Porno-Plot.» Die Praktik sei mit viel Fantasie aufgeladen. Auch für Frauen könne sie erregend sein, aber ein Orgasmus allein durch Analsex sei nicht möglich.

Schmerzen beim Analverkehr



Beim Analsex sei es wichtig, dass der Schliessmuskel entspannt sei. Sei dies nicht der Fall, werde es schmerzhaft. Kopf und Körper müssten entspannt sein. «Analsex ist eine Praktik, bei der es viel Gleitgel braucht», so der Sex-Berater – auch um Verletzungen zu verhindern. Vorsicht sei beim Analsex geboten, weil wegen der Möglichkeit, sich dabei zu verletzen, auch die Infektionsgefahr steige. Wermuth empfiehlt deshalb, extrastarke Kondome zu nutzen. «Damit ist der Sex für beide angenehmer.» Damit Männer spürten, wie sich die Praxis anfühle, rät Wermuth: «Männer sollen sich erst einmal selber mit einem Finger anal penetrieren lassen.»



Schweizer träumen von Sex im Flugzeug



Sex ausserhalb des eigenen Betts ist bei Schweizern hoch im Kurs. 81 Prozent der Befragten hatten schon Sex in der Dusche, 72 Prozent im Auto und 45 Prozent am Strand. Jede vierte Person gibt an, schon mal im Elternbett oder am Arbeitsplatz Sex gehabt zu haben. Während nur 3 Prozent schon mal Sex im Flugzeug hatten, möchte immerhin fast jeder fünfte Befragte zum «Mile High Club» gehören. Noch häufiger ist der Wunsch nach Sex am Strand – und zwar bei beiden Geschlechtern. Insgesamt scheinen Männer experimentierfreudiger zu sein als Frauen, zum Beispiel, was Sex im Swingerclub, am Arbeitsplatz oder auf öffentlichen Toiletten betrifft. Der Wunsch nach Sex an ausgefallenen Orten ist zudem bei jüngeren Studienteilnehmern stärker ausgeprägt. Nur wenige hätten gerne Sex im öffentlichen Raum: Nur 5 respektive 3 Prozent aller Teilnehmer hätten gerne Sex im ÖV oder in der Fussgängerzone.



(zoa)