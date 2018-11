Vor dem Urteil ass er ein Schnitzel

Während sich das Gericht zur Urteilsfindung zurückzog, verbrachte der Angeklagte die Pause im nahe gelegenen Lokal mit Essen. Es gab Schnitzel und Kartoffelsalat. Währenddessen sprach er mit Journalisten über die Medienberichterstattung im Vorfeld und gab Auskunft zu seiner Gefühlswelt.



Die Situation vor Gericht sei sehr unangenehm für ihn. Er wisse, dass er einen «Scheiss» gemacht habe, sagte er. Er wolle nicht als Opfer hingestellt werden und verstehe auch die bösen Kommentare und Meinungen über sich, so der Beschuldigte. Er zeige seine Reue daher lieber im Verborgenen.



Er verfasste das Schlusswort laut dem Anwalt selbst



Darauf angesprochen, dass er vor Gericht aber erst bei seinem Schlussvotum richtig Reue gezeigt und sich bei der Familie des Opfers entschuldigt habe, sagte er, er wolle – wie gesagt – nicht jammern. Laut seinem Anwalt hat er das Schlusswort selbst verfasst und während der Verhandlung noch aus dem Stegreif umformuliert.



Der Mann und die Schülerin aus Finnland hatten sich im Jahr 2016 über das Videoportal Chatroulette kennen gelernt. Das Mädchen drohte im Chat, sich das Leben zu nehmen, wenn der Beschuldigte die Nacktfotos nicht lösche. Später nahm sie sich das Leben. Laut der Staatsanwaltschaft lässt sich ein kausaler Zusammenhang nicht herstellen.



Der Mann aus dem Kanton Zürich erhielt schliesslich eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind sowie Pornografie. Die Strafe muss er vorerst aber nicht antreten, sondern sich in ambulante Behandlung begeben. Sein Verteidiger hatte bloss eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten gefordert, der Staatsanwalt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten.



Berufung bereits angekündigt



Nach dem Urteil zeigte sich der 30-Jährige unzufrieden. «Wir werden Berufung sicher einmal anmelden», sagte der Verteidiger. Er machte die Medienberichterstattung im Vorfeld des Prozesses mitverantwortlich für das seiner Meinung nach harte Urteil. Die Angst vor der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sei mit ein Grund für diese hohe Strafe gewesen. Dass sein Mandant sein Bedauern im Schlusswort äusserte, sei normal: «Es ist der richtige Ort dafür.»

Der Verteidiger übt auch Kritik daran, dass bei der Eröffnung des Urteils «gehetzt» worden sei: «Es wäre der Sache dienlich gewesen, hätte sich das Gericht Zeit genommen, den Fall etwas zu reflektieren.»

Der Richter begründete das Urteil damit, dass der Mann nichts aus seinen Vorstrafen gelernt habe. «Sie haben dem Mädchen die letzten Lebensträume geraubt», sagte er.

(daw)