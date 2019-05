Am Himmel spielt sich gerade ein Spektakel ab

Am Donnerstagmittag lohnte es sich, in den Himmel zu schauen. Denn dort konnte man mit etwas Glück einen Halo-Ring um die Sonne sehen. Dieser entsteht, wenn das Licht an den Eiskristallen in der Luft bricht.

Umfrage Haben Sie schon mal einen Halo gesehen? Schon mehrfach, sogar.

Ja, habe ich.

Nein, ich warte noch darauf.

Ich weiss es nicht.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Mehrere Leser haben das Phänomen beobachtet und mit der Kamera eingefangen. Auch Meteonews hat ein Bild davon auf Twitter gepostet.

Allzu lange dürfte die Sonne aber nicht mehr zu sehen sein. Am Nachmittag erreichen die Wolken die Zentral- und Ostschweiz. Sie bringen Regen und teils Gewitter mit. Aufs Wochenende wird es dann nochmals richtig kalt. Es ist zudem Schnee bis in tiefe Lagen möglich.

(vro)