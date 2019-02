Nach der Kälte kommen schon die Pollen

Wer am Montagmorgen das Haus verlassen hat, musste Vorsicht walten lassen: Bei Temperaturen zwischen minus 2 Grad (Zürich, Basel, Luzern und Chur) und minus 4 Grad wie etwa in St. Gallen herrschte in zahlreichen Regionen der Schweiz Glatteis-Gefahr. Zudem musste man sich laut «SRF Meteo» vor Bodennebel in Acht nehmen.

Wintermärchen mitten in der Nacht und erst noch im Flachland. Rund 10 cm Neuschnee in Winterthur. Morgens um 3 Uhr völlig jungfräulich.

^FB pic.twitter.com/SWI7koysMc — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2019

Achtung Bodennebel! Der tritt zum Teil abrupt auf. Entsprechend ist das Tempo anzupassen, vor allem auf Autobahnen. Zusätzlich rutschige Strassernverhältnisse.

^FB pic.twitter.com/dSDjOHZupL — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2019

Doch bereits am Nachmittag sollen die Temperaturen wieder über dem Nullpunkt liegen. In den Bergen soll, wie «SRF Meteo» auf Twitter vermeldet, gar die ganze Woche über sonniges Wetter herrschen – und das bei milden Temperaturen. Im Flachland soll das Thermometer aufs Wochenende hin auf bis zu 10 Grad klettern.

Wer diese Woche Ferien hat, hat den 6er im Lotto gezogen! Nicht nur heute: viel #Sonne auf den Bergen und #Nebelfelder im #Mittelland. Immer milder. Heute um 2, am Freitag bis 7 Grad.

^FB pic.twitter.com/oLNosGso9N — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2019

Hasel- und Erlenpollen im Süden

Diese milden Temperaturen sind es auch, welche die diesjährige Pollensaison einläuten. Ja, Sie haben richtig gehört. Obwohl Pollen-Allergiker dieses Thema am liebsten noch in weiter Ferne wissen möchten und die aktuelle Wintersaison eine der schneereichsten der vergangenen Jahre ist, kündigt Meteonews für diese Woche auch im Norden der Schweiz bereits den Startschuss der Pollensaison an. «In dieser Woche muss mit zunehmenden Pollenkonzentrationen von Hasel- und Erlenpollen gerechnet werden», vermeldet der Wetterdienst .

Im Süden seien bereits in der vergangenen Woche teilweise viele Hasel- und Erlenpollen registiert worden. Der Beginn der Pollensaison ist dieses Jahr zudem keineswegs zu früh, sondern liegt «ziemlich in der Norm», wie die Meteonews-Meteorologen auf Anfrage bestätigen.

