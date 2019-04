Walliser (34) und Franzose stürzen in den Tod

Am Dienstagvormittag verunglückten am Glacier d'Arpette im Kanton Wallis zwei Skifahrer tödlich. Eine Gruppe, bestehend aus vier Franzosen und einem Walliser Bergführer wurden mit dem Helikopter am «Plateau de Trient» abgesetzt. Anschliessend stieg die Truppe mit einer Skitouren-Ausrüstung zum «Pointe d’Orny» auf.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, stürzten bei der Abfahrt zwei von ihnen mehrere hundert Meter ab. Sofort alarmierten die Begleiter die Polizei, doch die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der beiden Skifahrer feststellen.

Bei den Opfern handelte es sich um einen 34-jährigen Walliser Bergführer und einen Franzosen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

(fss)