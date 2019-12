Glückspilz räumt bei Joker-Spiel 2 Millionen ab

In der Romandie wurde am Samstag jemand vom Geldsegen überrascht. Er tippte beim Swisslos-Spiel Joker sechs Richtige und gewann damit 1'834'953 Franken, wie Swisslos am Abend bekannt gab.

Der Gewinner kommt aus dem Loterie Romande-Gebiet, der Schein wurde im Unterwallis gespielt. Ein weiterer Joker-Spieler darf sich ebenfalls freuen, auch wenn die Summe deutlich geringer ausfällt. Mit fünf Richtigen kassiert er oder sie 10'000 Franken.

Den Lotto-Jackpot hat hingegen niemand richtig getippt. Gezogen wurden die Zahlen 5, 9, 26, 28, 30, 35 und die Glückszahl 3, sowie Replay 2. Im Topf sind damit neu 5,8 Millionen Franken. Die nächste Ziehung findet am Mittwochabend statt.

(vro/sda)