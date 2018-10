Warmes Wetter bringt der Schweiz eine Wanzenplage

Man sieht sie an Hauswänden, Blumentöpfen, auf Tischen und an Stühlen. Manche setzen sich einem auch dreist auf den Arm: Wanzen. Die Schweiz erlebt derzeit gefühlt eine Invasion der Tierchen. Im Herbst suchen Wanzen an Hauswänden und in Wohnungen Zuflucht, die ihnen Schutz vor dem Winter bieten, da es dort nicht allzu kalt ist, wie Insektenexperte André Mégroz erklärt. Später fallen die Wanzen in eine Winterstarre.

Eine Art, die sich derzeit um Häuser tummelt, ist die Amerikanische Kiefernwanze. «Sie ist an ihrer Verdickung an den Hinterbeinen gut erkennbar», erklärt Mégroz. Angst haben muss man vor ihr nicht: Sie ist harmlos und richtet auch kaum Schäden an. Ursprünglich stamme sie aus den USA.

Wanzen können Pflanzenteile zum Absterben bringen

Doch nicht nur jene Wanzenart macht es sich derzeit an und in Häusern gemütlich. Auch die Marmorierte Baumwanze (Stinkkäfer) verbreitet sich in der Schweiz. Sie wurde aus Asien eingeschleppt und ist nicht ganz so harmlos wie die Amerikanische Kiefernwanze. «Da die Populationen durch die zwei warmen Sommer stark angewachsen sind, haben sie sich über viele Teile der Schweiz ausgebreitet», erklärt der Biologe Tim Haye vom Forschungsinstitut CABI. «In den Kantonen Zürich und Tessin sind deshalb auch Schäden in Obstkulturen aufgetreten.»

Der Stinkkäfer steche seine Mundwerkzeuge tief in das Gewebe einer Pflanze, um den Saft aufzusaugen. Dabei gelange mit dem Speichel ein Verdauungsenzym in die Pflanze, das zur Deformation oder zum Absterben der Pflanzenteile führt. Für Mensch und Tier sind sie hingegen ungefährlich.

Können unsere Wespen die Wanze bekämpfen?

Trotzdem bekämpfen andere Länder die Marmorierte Baumwanze mit Samurai-Wespen. Sie töten die Eier und sind in China sehr effektiv, wie Haye erklärt. In der Schweiz wurde dieser Weg bisher noch nicht beschritten. «Ein Einsatz in der Schweiz hängt davon ab, ob die Gefahr besteht, dass sie auch einheimische Wanzen parasitieren», erklärt Haye. Alternativ wird derzeit am CABI untersucht, ob allenfalls zwei einheimische Wespen die Wanzeneier befallen. Die Ergebnisse dazu sind jedoch noch nicht publiziert worden.