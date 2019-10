War deine Schnupperlehre cooler als die echte Lehre?

In der Schnupperlehre erleben angehende Lernende die Arbeit in ihrem Betrieb nur positiv. Nur die schönen Sachen würden ihnen dabei gezeigt, finden Betroffene etwa. Doch sobald die Lernenden im Alltag angekommen sind, ist nicht mehr alles Gold, was glänzt.

Umfrage Wie empfindest du deine Lehre im Vergleich zur Schnupperlehre? Meine Lehre ist so toll wie die Schnupperlehre.

Meine Lehre ist leider weniger toll als die Schnupperlehre.

Ich machte keine Schnupperlehre. Daher kann ich keine Vergleiche ziehen.

Ich mache keine Lehre.

Das kann ich nicht beurteilen.

Manchmal sehne ich mich nach der Schnupperlehre zurück. Da machte alles Spass.

Hast auch du dir deine Lehre so toll wie am Schnuppertag vorgestellt und fühlst dich nun manchmal fast wie im falschen Film? Melde dich bei uns und erzähle von deinen Erfahrungen (deine Angaben werden vertraulich behandelt):

(bz)