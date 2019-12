Lawinenrisiko war Pisten-Betreiber bekannt

Es ist wohl kaum Zufall, dass die Lawine am Stephanstag im Skigebiet Andermatt-Sedrun ausgerechnet die Skipiste im Gebiet «Hinter Felli» verschüttete. Bei der Beinahe-Katastrophe wurden sechs Skifahrer verschüttet, wobei sich vier aus eigener Kraft aus den Schneemassen befreien konnten. Niemand kam glücklicherweise ums Leben.

Die Geschäftsführerin von Mountain Wilderness, Maren Kern, sagt in der «NZZ am Sonntag», dass das Risiko von Anfang an bekannt gewesen sei: «Bei der Planung der neuen Skiarena haben die Umweltschutzverbände mehrmals darauf hingewiesen, dass das Gebiet kein Skigebietsgelände ist.»

Lawine überrollt Piste in Andermatt

Auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) warnte die Betreiber, schreibt die «SonntagsZeitung». Die Piste hat ein Gefälle von teils über 30 Grad und gilt daher als extrem exponiert, ergab eine Analyse des SLF. Im Bereich der Piste seien «mehrere Dutzend potenzielle Lawinenanriss-Gebiete», sagt der SLF-Lawinenexperte Mark Schaer. Es sei daher sicher «aussergewöhnlich, wenn eine Piste durch ein solch komplexes Gelände führt».

Pläne mussten angepasst werden



Wegen der vielen Anriss-Gebiete sei auch deren Sicherung etwa durch Lawinen-Sprengungen schwierig, meistens bleibe nur eine komplette Sperre. Für diesen Fall sei aber vorgesehen, dass die Skifahrer mit der Gondelbahn ins Tal befördert werden könnten.

Schaer arbeitete als Lawinenexperte schon sehr früh bei der Planung des neuen Skigebiets mit. Wegen seiner Analysen mussten die Betreiber ihre Pläne komplett anpassen. Bei sechs der acht ursprünglich vorgesehenen Standorte für Bahnstationen erwies sich die Lawinengefahr als so gross, «dass ein Lawinenschutz mit vertretbarem Aufwand nicht möglich gewesen wäre und deshalb neue Standorte gesucht werden mussten». Das schreibt Schaer in einem SLF-Bericht.

Zwei Anlagen mussten wegen der Lawinengefahr sogar «um mehrere hundert Meter verkürzt werden» – der Luthersee- und der Schneehüenerstock-Flyer.

Und weiter schreibt der Lawinen-Experte: «Anfänglich schätzten die Bergbahnen, dass dieses Gebiet nicht ernsthaft durch Lawinen gefährdet sei. Unsere Gutachten zeigten aber ein komplexes Lawinenproblem.» Die Betreiber der Skiarena halten fest, dass sich die Zusammenarbeit mit der Skiarena ausbezahlt habe, man habe der Lawinengefährdung von allem Anfang an hohe Priorität beigemessen. Zudem werde das Sicherheitsdispositiv laufend überprüft und angepasst. Klar ist, dass die Piste auch am Sonntag noch geschlossen bleibt.

(roy)