Warum Pneulagerung zehnmal mehr kosten kann

Der Winter ist da, die Sommerpneus sind hoffentlich abmontiert. Und vor allem: richtig gelagert. Für viele tuts dafür der eigene Keller oder der Schuppen im Garten. Doch Vorsicht: Auch Reifen wollen richtig gelagert sein. Markus Peter, Leiter Technik und Umwelt vom AGVS: «Man muss auf gute Bedingungen achten. Das heisst: nicht zu hell, nicht zu warm, wenn möglich absolut trocken. Im Optimalfall lagert man Pneus auf speziellen Regalen, sogenannten Reifenbäumen.»

Stehen keine Regale oder Aufhängesysteme zur Verfügung, gilt laut Peter: «Kompletträder sollten auf einer trockenen Unterlage mit gefüllten Reifen gestapelt werden. Reifen ohne Felgen sollten dagegen nicht gestapelt, sondern nebeneinander stehend aufbewahrt werden.» Auf diese Art und Weise lassen sich unerwünschte Verformungen der Pneus sowie Druckstellen verhindern.

Beliebte Reifenhotels

Vor dem Reifenwechsel kann man mit einer Kreide Laufrichtung und Wagenposition direkt auf dem Pneu anbringen. Reifen sollte man zudem gründlich reinigen und von Split-Resten befreien. Generell sollten sie in einem kühlen, dunklen und trockenen Raum gelagert werden, der frei von Öl, Benzin, Fett oder anderen Chemikalien ist. Diese können die Gummimischung angreifen und die Lebensdauer der Pneus verringern.

Mit diesen Tipps lassen sich Reifen durchaus zu Hause lagern. Dafür spricht vor allem das gesparte Geld. Doch die Lagerung etwa in Kellerräumen wird in Städten oder in der Agglomeration immer öfters durch die Hausordnung verboten. Denn wenn es brennt, verursachen Reifen besonders viel und giftigen Rauch.

Das ist ein Grund, weshalb die Einlagerung in Reifenhotels boomt, wie Gregor Hartmann vom Fachgeschäft Pneu-Egger bestätigt. Allein im Reifenhotel Zürich können bis zu 30’000 Pneus gelagert werden. Die Lagerung beim Garagisten hat auch sonst Vorteile: «Man hat optimale Lagerbedingungen, die Räder nehmen keinen Platz weg, sie werden gewaschen und auf Beschädigungen überprüft. Auch das mühsame Ein- und Ausladen sowie das Herumtragen der schweren Räder entfällt», so Markus Peter. Zudem sind die Pneus geschützt und sicher, etwa vor Diebstahl.

Grosse Unterschiede

Was aber kostet die Einlagerung beim Fachmann? Wer sich im Internet schlaumacht, merkt schnell, dass die Preise stark variieren. Von Lagern, die kaum 10 Franken verrechnen, bis hin zu Garagen, die locker das Zehn- oder gar Zwanzigfache verlangen, reicht die Palette. Ein weit verbreitetes Phänomen: Der ADAC stellte letztes Jahr auch in Deutschland fest, dass in jeder dritten Stadt der Preisunterschied für den Basisservice grösser ist als 100 Prozent.



Für Hartmann kommt es darauf an, welcher Service inbegriffen ist. Er warnt davor, einfach den billigsten Anbieter zu wählen. Denn: «Wenn der die Pneus einfach in einem Schuppen lagert, hat man nichts davon.» Mit Preisen ab 15 Franken gehört Hartmanns Geschäft zu den günstigeren Anbietern. Der Tarif rechnet sich für den Autoservice-Anbieter insofern, als er die Reifenlagerung als «Kundenbindungsmassnahme quasi querverrechnet». Die Wäsche der Pneus ist im Preis inbegriffen, fürs Auswuchten zahlt man extra. Die Kontrolle der Pneus gehört aber zum Service.

Dass man Kunden bei abgefahrenen Profilen allenfalls einen Satz neue Pneus verkaufen kann, ist Teil des Geschäfts und macht für beide Seiten durchaus Sinn. Preise von Konkurrenten, die für ihren Service 150 oder mehr Franken verlangen, betrachtet der Pneu-Egger-Geschäftsführer als «nicht sehr realistisch».

