Darum fühlst du dich gerade so schlapp

Momentan schleppen sich einige Menschen regelrecht durch den Alltag. Der Temperatursturz macht zu schaffen. «Am liebsten würde ich jetzt einfach im Zug sitzen bleiben und schlafen», jammert eine Schülerin in der S-Bahn. Eine Frau, die sich nach der Arbeit zur Yogastunde aufraffte, streckt sich vor der Stunde gähnend die Glieder und sagt: «Seit Tagen bin ich dauernd müde.» Andere stimmen einander zu: «Seit es so kalt ist, könnte ich auch nur noch schlafen. Was ist los?»

Umfrage Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich schlapper als sonst.

Ich bin fit und munter.

Ich fühle mich weder besonders schlapp noch besonders fit.

Weiss nicht.

Viele Betroffene suchen deshalb auch in Apotheken nach einem Gegenmittel. «Sobald es wieder früher dunkel und später hell wird, fühlen sich viele Leute schlapp und müde», sagt Samira Halter, Pharmaassistentin in der Bellevue-Apotheke in Zürich. Präparate mit B-Vitaminen insbesondere Vitamin B12, Vitamin D und Zink seien deshalb besonders gefragt.

«Das Wetter ist nicht schuld»

Laut Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes und Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, können empfindliche, geschwächte Personen wetterfühlig sein. Dabei fühlten sie sich meist müde, antriebslos oder sie litten unter Schlafstörungen oder Blutdruckbeschwerden. «Krankheiten, mangelnde Fitness und Stress können Menschen wetterfühlig machen.»

Schuld an der Schlappheit sei dabei aber nicht das Wetter, stellt Matzarakis klar. «Das Wetter ist nicht die Ursache für Beschwerden – es verstärkt schon vorhandene Beschwerden lediglich.»

Tipps gegen Müdigkeit

Eine grosse Rolle spielt aber auch das Tageslicht. Laut Björn Rasch, Leiter der Abteilung Kognitive Biopsychologie und Methoden an der Universität Freiburg, beeinflusst das Tageslicht die innere Uhr der Menschen sehr stark. «Wenn die Tage kürzer werden, bekommen wir weniger davon. Das kann zu erhöhter Müdigkeit und längerem Schlaf führen.»

Gegen wetterverstärkte Schlappheit helfen nicht nur Mittelchen aus der Apotheke. Sehen Sie dazu das Video oben.