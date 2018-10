Warum köpft ein Enkel seine Grossmutter?

Der angehende Elektroinstallateur E. A.* steht unter dringendem Tatverdacht, seine Grossmutter umgebracht zu haben. Dabei soll er äusserst brutal vorgegangen sein. Laut mehreren Quellen schnitt der 19-Jährige der Frau den Kopf ab, als diese in ein Gebet vertieft war. Bekannt ist zudem, dass der Täter, dessen Familie ursprünglich aus Mazedonien stammt, mit Drogenproblemen und psychischen Problemen gekämpft haben soll. Ralph Aschwanden, forensischer Psychiater, beantwortet die wichtigsten Fragen.

Ralph Aschwanden ist forensischer Psychiater. (Bild: psyfriends.ch) Ralph Aschwanden ist forensischer Psychiater. (Bild: psyfriends.ch)

Ethnologe hält Fall für «überaus aussergewöhnlich»



Ethnologe Rolf Gollob hält es für überaus aussergewöhnlich, dass dieser junge Mann mit seinem südeuropäischen Hintergrund seine Grossmutter tötete. «In dieser Region ist die Hochachtung von jüngeren gegenüber älteren Menschen nach wie vor sehr hoch», sagt Gollob, der als Professor an der Pädagogischen Hochschule Zürich mehrere Studienreisen nach Mazedonien unternahm und dort Projekte betreut.



Die jüngere Generation begegne der älteren mit viel Respekt und Dankbarkeit. «Es ist selbstverständlich, dass Kinder bei Besuchen ihre Grosseltern beispielsweise Tee servieren, ihnen helfen und ein zärtliches Verhältnis haben», so Gollob. Migration könne aber durchaus zu einem hohen ökonomischen Erwartungsdruck führen. Bei fehlendem Erfolg entstünden Konfliktsituationen. «Das ist verständlich, denn gerade bei ökonomisch bedingter Migration muss man zeigen, dass es sich gelohnt hat, in einem anderen Land neu anzufangen.» Drohe die jüngere Generation dann beruflich und finanziell zu scheitern, laste auf ihr ein grosser Druck. «Das heisst aber überhaupt nicht, dass Menschen, wo auch immer sie herkommen, deswegen gewalttätig werden oder gar töten.»